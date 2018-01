Márquez y López Santillana se deslindan del robo de actas

León, Gto.

Pese a que fueron robadas 2 mil 847 actas del Registro Civil número 10 de la ciudad de León, el Municipio no tiene conocimiento alguno sobre este hecho, por lo que el Secretario del Ayuntamiento Felipe de Jesús López Gómez no descartó que alguien pueda sorprender en algún trámite que realice ante alguna instancia municipal con documentos apócrifos.

El día de ayer, MILENIO León publicó sobre el robo de estas actas, y ante el desconocimiento de la autoridad municipal sobre este hecho, el Secretario del Ayuntamiento explicó que ante cualquier trámite ante alguna dependencia municipal siempre se revisa que los documentos que jurídicamente sean idóneos para la realización de alguna operación, sin embargo, no descartó que alguien pudiera sorprender con un documento apócrifo muy bien hecho.

“Los procedimientos es de la revisión que se presenten los documentos que jurídicamente sean idóneos para la realización de alguna operación, no tengo conocimiento que hayamos recibido documento hasta este momento que sean apócrifos, el cuidado que hemos tenido siempre ha prevalecido, no descartamos que alguien pudiera sorprender con un documento muy bien hecho, pero en este momento no tengo datos de un caso así”, dijo.

Ante esta situación, el gobernador Miguel Márquez prefirió evadir el tema, señalando que es competencia directamente de la Secretaria de Gobierno tomar las acciones y medidas para evitar el mal uso de estos documentos en blanco; “Secretario de Gobierno que les diga…

- ¿Qué medidas estarán tomando para evitar el mal uso de estos documentos?

- Ya el Secretario les dirá toda la información”, dijo.

Lo mismo manifestó el alcalde Héctor López Santillana, de que esto es completamente competencia del Estado, sin embargo, dijo que se estará trabajando de manera coordinada para evitar que con estos documentos se lleguen a realizar diversos trámites en dependencias municipales.

“Es un tema que corresponde fundamentalmente al Estado, nosotros estaremos coadyuvando en ese tema, por lo pronto sería muy importante saber qué folios de estas actas fueron las que se sustrajeron para poder informar, revisar y tener a todas las dependencias para que puedan colaborar y se detecten rápidamente un mal uso de ellas”, puntualizó.

A la fecha, expresó, que no se han detectado documentos apócrifos, sin embargo estarán al pendiente.