Asesinato de menores, es un reflejo de la descomposición social: Santillana

León, Gto.

Tras los hechos violentos ocurridos ayer por la noche en los que una madre presuntamente asesinó a sus tres hijos en Villa de la Luz, Héctor López Santillana, lamentó lo sucedido.



"Me dolió muchísimo enterarme de esta situación", expresó el alcalde. "Es un reflejo de esta descomposición social y violencia intrafamiliar (...) es un caso, de acuerdo a información preliminar, que está asociado con la adición y la dependencia, en este caso, por parte de la madre (...) aunque no conozco más detalle, señaló el alcalde.



Santillana se encontraba en la colonia Ampliación San Francisco como parte de las actividades de Vía Directa. Esta colonia está ubicada a tan solo 300 metros de Villa de la Luz, donde ocurrió el asesinato.



El alcalde hace un llamado a los diputados para eliminar la liberación preventiva en caso de portación de armas.



Además, lamentó el caso de la balacera en la que un bebé de un año resultó asesinado en la colonia Rivera de la Presa.



El alcalde pidió investigar a la procuraduría este caso, además de hacer una petición a los diputados: "seguiremos insistiendo a los diputados para que la portación de armas de uso exclusivo del ejército sea un delito que no permita la liberación preventiva de modo que las personas detenidas en estos casos sean sujetas un proceso bajo prisión. "



López Santillana expresó que "se han encontrado organizaciones dedicadas a la venta de drogas, artículos robados, así como presencia de pandillas que sirven como sicarios."