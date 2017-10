Piden no compartir información de presuntos grupos criminales en redes

León, Gto.

Se recomienda a la gente no compartir en redes sociales información de audios o videos de supuestos grupos delictivos para evitar pánico entre la población.

Así lo mencionó el Coordinador General de Comunicación Social del Estado, Enrique Arturo Avilés Pérez, quien reiteró en el llamado para que no se comparta contenido de origen desconocido.

Avilés Pérez recomendó a la ciudadanía que antes de compartir información de este tipo, es importante hacerse tres preguntas. ¿Puedes comprobar que la información es real?, ¿Tiene menos de 30 minutos de haber sido publicada?, y ¿ayudará en algo compartir esa información?

“Si a estas preguntas hay una respuesta afirmativa, entonces se puede compartir, de lo contrario hay que evitar hacerlo”, indicó.

“Es un tema importante porque no debemos provocar nosotros mismos la psicosis, el pánico. Hay que recordar, como lo dice el Gobernador Miguel Márquez Márquez, somos más los buenos y no dejemos que entren estos videos y audios a nuestro entorno, que no nos quiten la calma”.

Y precisar, que no hay nada de fondo en cuanto esta información, no se tiene nada comprobado al respecto, apuntó el Coordinador General de Comunicación Social, quien añadió “si no tiene fuente, no compartan este contenido”.