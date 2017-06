Se inconforman por el retiro de una glorieta

León, Gto.

Habitantes no están de acuerdo con el retiro de la glorieta del bulevar Vicente Valtierra y Antonio Madrazo, así lo manifestaron tras un sondeo hecho por MILENIO.

Comerciantes que trabajan frente a esta glorieta, comentaron que fueron testigo de cómo salieron volando las aves al momento de que los árboles fueron retirados.

"Se quitó la naturaleza, se quitaron los árboles, se veían muy bonitos y ya vez, la contaminación con todo lo que está ahorita, y aparte se ve bien feo, pero si el gobierno dice, pues ahora sí que ¿Quién contra el gobierno?", comentó una de las comerciantes.

Así mismo, automovilistas como Daniel Zúñiga, dijeron que para ellos no es necesario deshacerse del pabellón redondo.

"A mí no me estorba para nada. (...) A mí no me gustaría que la quitaran porque quitan los árboles y todo eso y por eso para mí está mal", comentó.

Mientras que un transeúnte, fue el único que se mostró a favor. "Estoy de acuerdo, porque se agiliza más el tránsito con los semáforos. (...) Porque aquí ocurrían muchos accidentes porque uno quería pasarse y sucedían los accidentes", señaló, aunque en lo que no estuvo de acuerdo, fue en el retiro de los árboles y espera que se repongan.

Sin embargo, Obra Pública ya analiza el retiro de otra glorieta que se encuentra ubicada en Timoteo Lozano y Prolongación Juárez, que por lo pronto fue semaforizada para agilizar el tráfico.

ASEGURAN CUIDAR IMPACTO AMBIENTAL

De acuerdo a la Dirección de Gestión Ambiental, al desaparecer esta glorieta "el proyecto considera la intervención de 47 ejemplares, 27 ejemplares por retiro y 20 ejemplares por trasplante".

Y La medida de compensación contempla una superficie verde de mil ocho metros cuadrados en el mismo sitio, y se plantarán con 30 árboles de 15 centímetros de fuste de las siguientes especies: