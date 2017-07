En GTO luchan por bodas igualitarias

León, Gto.

En el marco de los meses de junio y julio, meses en los que se celebra la diversidad en varios estados de la República Mexicana, miles de personas se unen a la marcha del Orgullo Gay, no solo para celebrar su diversidad sino también para exigir sus derechos como ciudadanos como por ejemplo la regulación del matrimonio igualitario.

En solo tres años, fecha en el que tuvo lugar el primer matrimonio entre dos personas del mismo sexo en el Estado de Guanajuato, solo se han registrado 32 matrimonios de este tipo en la entidad, lo cual representa una gran minoría comparado con los matrimonios registrados en la entidad y ocho amparos en proceso.

Habrá que recordar que fue el pasado 17 de mayo del 2016 (Día Internacional Contra la Homofobia) cuando se presentó una iniciativa por parte del presidente de la República Enrique Peña Nieto en el tema del matrimonio igualitario, la cual hasta la fecha ha beneficiado a una gran cantidad de personas a nivel nacional.

Jaime Cobián Zamora (presidente del Congreso Nacional de Mexicanos y Mexicanas Gays, Lesbianas y Personas Transgénero) señaló que esta iniciativa lo tomó por sorpresa pues nunca se imaginó que un Presidente de la República se pronunciara en favor de una comunidad LGBT. 'Lo más importante sobre esta iniciativa es que corta de tajo 486 años de discriminación en México por lo cual nos sentimos sumamente felices', comentó.

TE RECOMENDAMOS: Reciben apoyo para la Marcha Gay de este año

Jaime, en conjunto con un grupo de activistas ha hablado con el coordinador de la bancada de Nueva Alianza, en el Congreso de la Unión, con algunos diputados del PRI, los cuales según el dirigente tienen toda la disposición de hacer lo propio para que esta iniciativa se logre en los estados de la República en donde todavía no se aprueba el matrimonio igualitario como lo es el estado de Guanajuato.

Las labores que actualmente Jaime y sus compañeros hacen en el estado de Guanajuato, es la de presentar cerca de 20 amparos individuales entre un solo juzgado, la intención es que de proceder esos 20 amparos mínimo queden 5 en el mismo sentido, para que la Suprema Corte se pronuncie en favor de que se modifique el Código Civil en el estado de Guanajuato, ya que, comenta, el Código Civil atenta contra los derechos de las personas de la diversidad sexual.

"Para nosotros el matrimonio es el primer paso en la reconstrucción de derechos, si bien es cierto que se modifican los códigos civiles no se modifican a tal grado de que la comunidad LGBT puedan tener un reconocimiento de familia eso es lo lamentable, seguimos siendo ciudadanos de segunda. Te permiten casarte pero los hijos que tengas dentro de la familia no te los reconocen porque el Código Civil no se ha modificado", detalló Jaime.

También comenta que el concepto de 'la familia' tiene que cambiar a 'las familias' que se integran en la sociedad mexicana por todas las personas sin importar su género, preferencia sexual o religión. "El concepto de familia tiene que cambiar y ampliarse a más de 19 tipos de familias que existen y no solo las tradicionales", señaló.

Por último agregó que para modificar los aspectos culturales en la sociedad, las personas de la comunidad LGBT se tienen que visibilizar y salir a la calle sin miedo o temor al que dirá la sociedad, tomándose de las manos y besándose como una pareja normal. "Lucharemos hasta donde sea posible por hacernos notar y exigir nuestros derechos", concluyó.

Claves

De 1 a 3 meses puede tardar un amparo

8 amparos en proceso

Hasta 30 mil pesos puede costar un amparo

32 Matrimonios del mismo sexo hay en Guanajuato

64,582 Matrimonio Heterosexuales en los últimos dos años

Los matrimonios gay representan el 0.04% de matrimonios en Guanajuato