Gasolineros buscan ajuste de distancia entre una estación y otra

León, Gto.

Ante la inquietud sobre la reducción de las distancias entre una estación gasolinera y otra, empresarios de este giro en León, se reunieron en privado con regidores integrantes de la Comisión de Desarrollo Urbano.

"Se está tratando de cambiar el reglamento entre la distancia de estación entre estación, no estamos de acuerdo y estamos platicado con la Comisión... No estamos de acuerdo porque tendrían que poner una gasolinera cada tres metros, no es negocio y vamos hacer una reunión posterior. La competencia es bienvenida, el problema es que pongan una gasolinera pared con pared con otra, el flujo es el mismo, los clientes son los mismos", dijo Juan José Bulli, empresario gasolinero.

Al respecto, Salvador Sánchez Romero, regidor del PAN y presidente de la Comisión dijo que la propuesta que los empresarios hicieron es que se modificara la distancia, algo que es imposible de hacer ya que señaló se tiene que adecuar a la norma nacional.

"Al final de cuentas la conclusión que llegamos, en primer lugar no podemos quedar como está y en segundo lugar es que vamos analizar dos temas, uno el tema de las distancias y abrimos el tema de ver por zonas y distritos porque hay algunas donde no hay gasolineras, les pedimos que formen una Comisión", mencionó

A la fecha la norma establece que entre gasolinera y gasolinera deberá de existir por lo menos 2 mil metros radiales de distancia.