Tenemos que estar aquí por fuerza: familiares

León, Gto.

Familiares de los pacientes del Hospital General Regional afirmaron que no están fuera del edificio por gusto o porque esperen recibir algún beneficio, sino para estar al tanto de sus parientes que están internados o por si estos llegaran a necesitar algo.

" Tenemos que estar aquí por el familiar que tenemos, en algún momento se necesita algo, por eso tenemos que estar aquí por fuerza, no es que queramos si no que tenemos que estar, y no por la comida, una cosa es que nos quieran regalar una tortilla o un taco y pues tampoco vamos a exigir", comentó la señora, Agustina Chagoya.

En entrevista exclusiva para MILENIO, Angélica Maldonado Mendoza, directora del hospital, aseguró que se han realizado estudios por parte de la institución, en los que se detalla que por lo menos el 80 por ciento de las personas que están en las inmediaciones del nosocomio, acuden por el alimento que regalan algunos ciudadanos .

Isabel Ramírez informó que "Aquí hay gente que puede ir a trabajar y que no tienen enfermos aquí y ellos sí están por la comida pero nosotros si tenemos a un enfermo, nosotros por ejemplo nos salimos a comprar un taco y cuando menos nos damos cuenta nos hablan y pues ya no estamos, vienen y nos traen y pues está bien para nosotros que sí tenemos a familiar enfermo, pero yo veo que hay más gente que no trabaja y está esperando la comida y son los primeros que llegan a formarse", dijo.

"¿Por qué la directora se fija en eso y no se fija en el trato que dan en su institución?, a mí me tocó quedarme anoche, llovió y en la intemperie, ayer había una muchacha de 18 años recién aliviada y no la dejaron ingresar para resguardarse del agua, y eso que tiene a su bebe internado, entonces, ¿por qué fijarse en la comida y no en el servicio que dan en dicha institución? ", dijo María Eugenia.

Maldonado Mendoza también informó que de 100 personas que pretenden ingresar al hospital, al menos 60 lo hacen para utilizar los servicios sanitarios; sin embargo fue algo que las personas en espera negaron, ya que aseguran, hay un guardia en la entrada.

La Secretaría de Salud informó que para que un paciente sea atendido por urgencia calificada, debe presentar algún trauma craneoencefálico, infartos fracturas expuestas, heridas de arma de fuego, heridas arma blanca o policontusión.