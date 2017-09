El huachicoleo e inseguridad, fuera de control para Irapuato y en el estado

Guanajuato, Gto.

La presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso estatal, Arcelia González González, aseguró que en Irapuato, el huachicoleo así como los temas de inseguridad ya se le fueron de las manos al gobierno municipal y estatal, por falta de medidas contundentes.

La diputada que es originaria de esa ciudad, que está en primer lugar en Guanajuato con 382 tomas clandestinas, luego de Silao y León, mencionó que ven con esperanza la instalación de la brigada militar que se ha anunciado estará este año y que traerá la presencia de 3 mil 200 policías militares.

“Podrían traer especialistas (para enfrentar el tema de la ordeña), pero en este caso lo que no se ha hecho ha sido en políticas de prevención y es un tema que lleva años en el estado y que en su momento no se detuvo, no se aplicaron las medidas contundentes para detenerlo y hoy se les ha salidos de las manos, evidentemente está fuera de las manos ya del municipio y del estado”

Señaló que Irapuato tiene un índice expuesto en el estado de Guanajuato incluso arriba de la media nacional; “es un tema que duele y aqueja, que preocupa y que nos hace exigirle a quien hoy le toca la encomienda de poner paz, que es al ejecutivo, que en este caso es el municipio y del estado, que lo haga de manera pronta”. Insistió.

Dijo que el escenario que se vive en el municipio “es desafortunado y trágico, además de partes industriales importantes tenemos Zona Militar y Región Militar, en la ciudad y cercana a la misma y pareciera que estamos olvidando la parte fundamental que es el ciudadano, que es la persona”.

No hay políticas públicas que estén enfocadas a la prevención sino a detener esta cifra que hoy lacera tanto a Irapuato, que tendría que ser un municipio ejemplo, “dado las ayudas que ha tenido del gobierno federal”, remarcó.

Confió en que con la llegada del nuevo cuartel pueda bajarse el índice no solo en el municipio de Irapuato sino en la región.