Colonos de San Juan de Abajo luchan contra el frío

León, Gto.

La entrada de dicho fenómeno junto con una intensa masa de aire polar, ha provocado temperaturas en el estado de Guanajuato de hasta 0 grados centígrados, por lo que habitantes de la zona de San Juan de Abajo en León, afirmaron que es el invierno más frío que han sentido.

"Antes sí hacía frío pero no igual como ahora, yo le he dicho a mi familia que el año pasado llovió mucho, por eso ahora está haciendo mucho frío y antes no hacía tanto, ahorita no hay para aguantárselo", comentó María Guadalupe Rangel Oviedo, habitante de San Juan de Abajo.

Las familias de esta zona admitieron emplear un gasto primordial en medicinas y comida caliente, ya que las enfermedades de vías respiratorias han tomado mayor peso como dificultad de sobrevivir con las bajas temperaturas.

"Ahora que estuve enferma me acabé 4 cajas de pastillas, todavía el sábado me llevaron de nuevo con el doctor porque se me bajó la presión por el frío" agregó María Guadalupe Rangel.

"Está muy fuerte el frío, se ha sentido más que en otros años, hay más enfermedades ahora; si hablamos de un 100% de la sensación helada, considero que sería un 90% de que se siente más", afirma Samuel Barrientos Delgado, habitante.

Asimismo, las personas que más sufren con este fenómeno son los adultos mayores y los niños, los cuales son más delicados ante el clima gélido, por lo que se recomienda que se abriguen bien.

"Más se deben de preocupar por los niños para comprarles suéteres, que estén bien abrigados y no sacarlos mucho afuera, el viento viene fuerte también, así que hay que protegerlos de eso, los adultos mayores y los pequeños son los que más sienten las enfermedades", agregó Samuel Barrientos.