Fortalecen a la Policía municipal de León

León, Gto.

"Queremos hombres dispuestos a servir plenamente, que piensen en que proteger a León es un orgullo, les pido que honren su uniforme, una buena policia no la hace el Gobierno, la hacen ustedes. Vamos a hacer que «el trabajo todo lo vence...» No le fallen a su familia y no le fallen a la sociedad que espera mucho de todos ustedes", mencionó.

Al respecto, el Secretario de Seguridad Pública, Luis Enrique Ramírez Saldaña, los invitó a trabajar de manera coordinada con la sociedad para recuperar esa confianza que poco a poco se ha ido perdiendo.

"En tiempos donde padecemos de una descomposición social, el trabajo de la policí es una de las herramientas para construir una ciudad segura. No me refiero a la parte operativa, sino al trabajo de prevención en todos los niveles debenos reflexionar sobre nuestros policías", finalizó.