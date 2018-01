Enviarán al Congreso expediente del Fideicomiso de Estadio León

León, Gto.

Luego de 90 minutos de debate, el Ayuntamiento de León aprobó por mayoría, enviar al Congreso Local, el expediente del Fideicomiso del Estadio León para que determine que instancia sería la encargada de realizar la auditoría específica que pudiera derivar en sanciones.

Sin embargo, previo a ello se convocará a mesas de trabajo para definir con mayor precisión los alcances jurídicos.

"En caso de que el Congreso no iniciara el procedimiento, el Ayuntamiento estaría determinando la instancia con la finalidad de esclarecer el caso", dijo el alcalde Héctor López Santillana.

El año pasado, el regidor del Partido Verde Sergio Contreras Guerrero realizó la propuesta de que una vez terminando el procedimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la propiedad del inmueble, se iniciara una auditoría legal en la administración.

Pese a que aún el Ayuntamiento no ha sido notificado, el Síndico, Luis Ernesto Ayala Torres, pidió que el caso como tal se enviará al congreso local para que determine que instancia sería la encargada de hacer la auditoría, sin embargo, previo a ello se realizarán mesas de trabajo para analizara los alcances de la misma.

"El tema en cuestión y dados los momentos que hubieron durante estos años sí es conveniente, y así lo visualizamos no acotar algún punto en específico para poner la posibilidad de revisar todo el proceso y si acotamos y señalamos puntos específicos como se menciona que puede ser la extinción del Fideicomiso pues ese es un punto que considero importante y no quisiéramos dejar nada fuera por eso no quisimos acotar ningún punto", concluyó.

Durante el desarrollo de la Sesión de Ayuntamiento, un par de ciudadanos con lona en mano en la que se plasmaban los rostros del actual Contralor, Esteban Ramírez Sánchez y del Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, pedían su destitución tras haber participando ambos funcionarios en la creación del Fideicomiso del Estadio León.