Método de designación, es un acto desesperado: Torres Graciano

León, Gto.

El senador Fernando Torres Graciano, consideró que el método de designación para elegir candidatos entre ellos a gobernador del estado, para el próximo proceso electoral, se trata de un acto desesperado, que muestra desaseo y falta de madurez, aunque no deja de ser solamente un llamado a misa.

En entrevista vía telefónica, el senador quién es considerado el más fuerte oponente a Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, que está considerado el candidato oficial, señaló que finalmente quien tendrá la última palabra es la Comisión Nacional Permanente, que puede tomarlo o puede rechazar la propuesta que se hizo en el PAN estatal el viernes.

“El acuerdo que se tomó el viernes en el Consejo del PAN en Guanajuato, no le obliga a nada, por eso creo que no había necesidad de atropellar y hacer un desaseo en algo que apenas se estaba construyendo y que es lo que más conviene”.

Indicó que “no hubo espacio para el debate ni la discusión ni espacio para cerrar consensos con los liderazgos en los 46 municipios de Guanajuato, lo único que hicieron fue demostrar desesperación, esa falta de capacidad para hacer política para tomar acuerdos y respetar a la institución”.

Sin embargo, habrá que esperar a que la Comisión Nacional Permanente, haga una convocatoria para decidir las candidaturas, ahí se establecerán las reglas y entonces, “es donde hay que poner especial cuidado y vamos a ver si habrá reglas parejas, abiertas; o si van a traer la intención de beneficiar a alguien y eso todavía no se da y digo que ahora lo que hay es especulación”.

Recordó que cuando se dieron las designaciones en el proceso electoral de 2016, cuando estaban en juego 11 candidaturas a gobernador y que el PAN ganó 7, desde que se hicieron mesas políticas, acuerdos con aspirantes, fue lo que llevó a que fuera un proceso de designación, “donde todo mundo estuvo de acuerdo y no hubo una sola impugnación porque se hizo política, se hicieron las cosas bien y transparentes”.

“Si ahora las cosas se hacen atropelladas, mal, queriendo arrasar un proceso con fraude y daño, con mentiras; yo digo lo que empieza mal, mal acaba; lo que empieza bien, bien acaba y esto todavía no empieza. Estamos muy a tiempo de que se corrijan vicios y este tipo de actitudes y podamos tomar los mejores acuerdos para beneficio del partido y de Guanajuato, que finalmente es lo que nos debe de importar”, enfatizó.

NO ES SORPRESA LA DESIGNACIÓN COMO MÉTODO: SHEFFIELD

En entrevista por separado, el diputado federal, Ricardo Sheffield Padilla, dijo que la decisión del Consejo del PAN, no viene a ser sorpresa; además consideró que ante una eventual alianza con otras fuerzas políticas sobre todo para la candidatura a la presidencia de México, lo que se prevé son designaciones para la elección de candidatos.

Incluso mencionó que podrían utilizarse encuestas para evaluar a las y los posibles candidatos.

“A mí no me cae como sorpresa, todavía no es algo definitivo y va a depender directamente de que se decida, por ejemplo si Guanajuato va como a nivel nacional, en alianza”.

Siendo así, la designación es el único método que se presta para las alianzas.

En este sentido, consideró que el método podría ser incluso benéfico para Fernando Torres Graciano, “porque en las encuestas, el senador es más competitivo que Diego Sinhué”.