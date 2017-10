No habrá negociaciones con alguna posición política: Torres Graciano

León, Gto.

El senador Fernando Torres Graciano manifestó que no negociara con nadie una posición política para lo próxima contienda electoral que perjudique aquellos militantes de Acción Nacional que lo han respaldado en sus proyectos políticos.

Refirió que esta postura ha dado valor para que varios de ellos sigan confiando en él y que a pesar de lo que ha pasado siguen firmes con su apoyo, lo que muestra una gran confianza.

“Yo he platicado con todos ellos, incluso previo a este encuentro con varios de los liderazgos, decirte que me han dado toda su confianza para estar platicando y demás pero también te puedo decir que por parte mía no voy hacer nada a espaldas de ellos ni negociare algo que los afecte ni para sacar algo en beneficio personal en contra de ellos”, refirió.

Y sobre la propuesta que mando el Consejo del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Acción Nacional sobre la designación de los candidatos para la gubernatura de Guanajuato, Ayuntamientos, Senadurías y Diputaciones, adelantó que la próxima semana estará presentando ante el Comité Estatal del PAN una propuesta de metodología para la asignación de candidatos.

“Yo estaré esperando respuestas puntuales, tengo lista una propuesta de metodología que haré llegar de manera formal a la dirigencia del partido, obviamente no pretendo que se haga lo que yo digo, es una propuesta en la que pido se analice, se revise y que empecemos a platicarlos”, mencionó.

Lo anterior lo dijo al término de la rueda de prensa que ofreció la tarde de hoy lunes, en donde destacó que será durante esta semana que este presentando una propuesta de Ley para defender los derechos de los policías en todo el país.

“Una propuesta que vamos a hacer el día de mañana, es una especial iniciativa porque no es una iniciativa que cambie un artículo, es una iniciativa que pretende crear una ley en especial, una ley completa, es una ley que busca regular y sobre todo, garantizar las prestaciones económicas, laborales de los elementos de seguridad pública de las policías municipales”, explicó.

Refirió que durante los últimos días se ha visto en muchos casos como los policías municipales están sujetos al régimen de su salario, sus prestaciones, su garantía de que puedan tener un “triste” laboral, y que están sujetas al acuerdo del Ayuntamiento o a la disposición del alcalde del director de Policía, es decir que no tienen un bando de seguridad laboral.