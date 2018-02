León tiene la feria más cara del país

León, Gto.

El presupuesto anual con el que cuenta la Feria Estatal de León es de 125 millones de pesos, una cantidad superior en comparación a otras ferias, incluso es 30.4 por ciento superior al recurso con el que cuenta la Feria Nacional de San Marcos, considerada la más grande de México, convirtiéndose así en la más cara del país.

Así se da a conocer en el documento publicado por el Patronato de La Feria de León 2017, del estado del Gasto Presupuestal Programático del Ejercicio 2017 en su plataforma de transparencia, en donde se detalla de la siguiente manera:

El costo para promover y organizar la Feria Estatal de León asciende a los 79 millones 18 mil 640.40 pesos, administrar y operar de manera permanente las instalaciones de la misma tiene un valor de 39 millones 862 mil 232.30 pesos, del mismo modo promover y organizar el evento nuevo le cuesta 3 millones 952 mil 623.88 pesos al Patronato de la Feria de León.

En el mismo documento se detalla que ampliar y mejorar de manera permanente las instalaciones tiene un costo de 2 millones 218 mil 660.35 pesos, lo anterior sumado da un total de 125 millones 52 mil 157 pesos en su presupuesto del 2017.

"A mí no me queda ninguna duda que somos los mejores, no por nosotros, sino por el trabajo que se ha venido realizando, no existe una asociación que diga cuál es la número uno o la número dos, pero dicho por la gente que nos visita, no hay feria, competitivamente, más bonita como la de León", reafirmó el presidente del patronato de la Feria Estatal de León, Gabriel Pérez Navarro.

Pérez Navarro señaló que la mitad del presupuesto (aproximadamente 60 millones) van dirigidos a un subsidio del Parque Explora, sin embargo, en el documento citado solo aparecen 39 millones para operar de manera permanente las instalaciones y construcciones de la Feria y Parque Ecológico, y en este punto es el único que aparece relacionado con Explora.

Más cara que San Marcos

El presupuesto total de la Feria Estatal de León del 2017 sobrepasa por varios millones el presupuesto que tiene la Feria Nacional de San Marcos (FNSM), la cual no solo es más grande en recinto ferial, sino que deja una derrama económica, ocupación hotelera y número de visitantes mucho mayor que la de León.

En entrevista exclusiva vía telefónica con el presidente del Patronato de la FNSM, Juan Ángel González Serna, señaló que el costo total de los festejos más grandes en Aguascalientes dieron un total de 87 millones de pesos en el 2017, es decir, 38 millones de pesos menos que el presupuesto total de la Feria Estatal de León.

"El 96 por ciento del costo que se tiene para la Feria de San Marcos, su origen son recursos privados, no son recursos públicos ni de los contribuyentes, estos recursos vienen de patrocinadores y de rentas de espacios y concesiones, de ahí sale el 96 por ciento del costo de la Feria [...] El año pasado la recaudación que se obtuvo para la Feria de San Marcos fue de 87 millones de pesos (lo cual incluye la operación anual de la misma)", señaló González Serna.

La FNSM recibe una cantidad importante de visitantes año con año a nivel nacional y del continente, tan solo en su última edición se registró una afluencia total de 7 millones 742 mil 810 visitantes y una generación de 8 mil 992 empleos directos e indirectos, con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Universidad Autónoma de Aguascalientes.

Es decir que el millón 866 mil 972 de personas que recibe más la FNSM representa un 25 por ciento más que los asistentes a "La Feria de las Sonrisas" en León.

Ambos presidentes de los festejos tanto de León como de Aguascalientes señalaron tener la mejor feria de México, argumentando el público al que está destinado, por ejemplo, la Feria de León se enfoca en espectáculos internacionales y en las familias que visitan el recinto.

"Nuestra feria tiene 90 hectáreas de perímetro ferial, ninguna otra feria tiene esa superficie, en este perímetro se alberga todos los atractivos, desde la Isla San Marcos, Exposiciones, Plaza de Toros, Casino, Palenque y una zona muy importante de restaurantes y centros nocturnos que ninguna otra feria de México tiene", afirmó González Serna.

MILENIO buscó a los presidentes de los patronatos de otras de las ferias más importantes del país como lo son en Texcoco y Guadalajara, el departamento de comunicación social de ambos festejos proporcionó los siguientes datos:

Las Fiestas de Octubre en Guadalajara tuvieron un presupuesto de 100 millones de pesos y la Feria Internacional del Caballo en Texcoco contó con un presupuesto de 80 millones de pesos. Ambas, también, por debajo del presupuesto de la Feria Estatal de León.