"Sí me ha tocado jugar rol de mamá y papá"

León, Gto.

Ser madre soltera no es una labor para nada fácil, basta con conocer la historia de Danielli Sánchez, quien es oficial en la corporación de Policía Federal en León, Guanajuato, desde hace 15 años y ha encontrado en la PF el apoyo necesario para sacar a sus dos pequeños adelante.

"Tengo dos niños, dos pequeños, y sí me ha tocado jugar el rol de mamá, de papá, muy difícil, es muy difícil poder emparejar esta vida profesional con la personal, porque eres papá de medio tiempo a veces somos mamás de teléfono, pero nos enfocamos en tener tiempo de calidad y no de cantidad", señaló la madre de familia.

Danielli señaló que lo más grande y valioso que tiene en el mundo es a sus dos hijos: Valentina, de 10 años de edad, y Tadeo, de 6 años, quienes poco a poco han entendido que el trabajo de su mamá es muy demandante y sacrificado, pero que tendrá sus recompensas.

"Afortunadamente tengo unos hijos que me apoyan muchísimo, que yo si no los tuviera a ellos yo creo que no podría darles este impulso y esta fuerza que le doy a esta institución, son mi motor todos los días, por ellos me levanto todos los días y si es muy difícil, porque aparte de que tienes que hacer tus funciones como profesional tienes que realizar tus funciones como mamá", señaló Danielli Sánchez.

Un día normal en la vida de la elemento de la Policía Federal comienza desde las 6:00 de la mañana para preparar comidas, luego viene la labor de despertar a los niños, bañarlos, darles de desayunar y llevarlos a la escuela, regresar a terminar comida y alistarse para ir al trabajo y de paso recoger a los pequeños de la escuela.

El trabajo de Danielli es uno de los más pesados y difíciles que una mujer puede tener, ya que ser oficial de la Policía Federal no es nada fácil, sin embargo con el paso del tiempo sus compañeros la han arropado y han entendido que también es un trabajo para las mujeres.

"Dicen que lo imposible cuesta un poquito más de trabajo, no hay imposibles, hay que trabajar, hay que echarle ganas para salir adelante y no hay mayor recompensa que llegar a tu casa y ver a tus hijos, muchas felicidades a todas las mamás este 10 de mayo y decirles que sí se puede", concluyó la oficial.