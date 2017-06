Rechazan petición de Arzola de que lo juzgue juez federal

Guanajuato, Gto.

El juez de control, Cristian Alfredo Samayoa Mendoza, rechazó la petición del ex alcalde de Silao, Benjamín Solís Arzola, de que su caso lo atraiga un juzgado federal.

En la audiencia celebrada en las salas de oralidad del Poder Judicial de la Federación, el juez desestimó la solicitud formulada dentro de la causa penal 464/2017, por la defensa del ex presidente municipal, acusado de ser autor intelectual de la agresión que sufrieron la reportera Karla Silva y su asistente Adriana Elizabeth Palacios, en las oficinas del diario El Heraldo de Silao, hace poco más de 3 años.

El abogado de la periodista, Javier Cruz Angulo, señaló que la petición la hizo la defensa porque consideraban que el caso debería ser atraído por las instancias federales y lo que el juez señaló es que es improcedente además de que la PGR debería de hacer el planteamiento por lo que seguirá siendo juzgado en la entidad.

"Las últimas dos audiencias han sido totalmente improductivas, que básicamente nuestro dolor es frente a las víctimas, porque no han podido ver que el señor Benjamín esté frente a un juez, para que se le dicte una sentencia de responsabilidad penal o no responsabilidad penal", consideró que "lo importantes es que el ex presidente enfrente a la justicia y solamente está dilatando enfrentar a la justicia".

Cruz Angulo, señaló que lo que viene en el caso es que se celebre una audiencia intermedia que había estado suspendida en lo que se desahogaba un juicio de amparo que había interpuesto el propio Solís Arzola y que perdió. Posteriormente se fijará fecha para la audiencia de juicio oral, si es que la defensa no promueve "alguna otra cosa estrafalaria o poco común".

José María Morelos Sandoval, abogado del ex alcalde argumentó en la audiencia el interés de que el caso fuera juzgado por instancias federales por tratarse de delitos de orden federal, por lo que un juzgado de fuero común no tiene facultades para hacerlo.