Ya está en casa estudiante de UG; víctima de secuestro virtual

León, Gto.

En buen estado de salud, se encuentra el estudiante de la facultad de Química de la Universidad de Guanajuato (UG) de nombre José María Barbosa Alvarado, quien ya estpa en casa con su familia.

Fuentes de primer nivel confirmaron a Milenio que fue localizado el universitario, quien se reafirmó fue víctima de una extorsión o también llamado “secuestro virtual”.

El martes 8 de mayo se denunció la desaparición de Barbosa Alvarado, cuyo nombre y fotografía se difundió a través de las redes sociales, por grupos integrados a la UG. Dos días después la noticia fue corroborada por las autoridades.

Miembros grupo del Consejo de Ciencias de la Tierra (Codecit) atribuyeron la no localización del estudiante, a un secuestro virtual, pues incluso informaron de un caso similar reciente, cuya víctima también era un alumno de la casa de estudios de Guanajuato.

Apenas el martes pasado, el procurador Carlos Zamarripa mencionaba que ya se tenía ubicado el lugar, donde posiblemente estaba José María, y se trata de una extorsión telefónica, cuya llamada surgió de un penal de Matamoros, Tamaulipas.

Derivado de los secuestros virtuales de la que han sido víctimas estudiantes de la Universidad de Guanajuato (UG) el secretario de Innovación Ciencia y Educación Superior, Arturo Lara López lamentó la situación ocurrida y se solidarizo con los estudiantes de la casa de estudios de la que fue rector y señaló que se implementará un programa para que los universitarios se capaciten y prevengan estas situaciones.

“Lo lamentamos y por lo que toca a la secretaría con instituciones que están sectorizadas vamos a tener un programa de cuidado para los estudiantes en ese tema” dijo.

Exhortó a los docentes para que haya capacitaciones, pues consideró que se deben tomar precauciones, sobre todo para los estudiantes, por lo que se plantearan estrategias.

“vamos a tener con todas instituciones de educación superior una reunión por un lado está la COEPES (Comisión Estatal para la Planeación de Educación Superior) donde trabajan de manera autónoma independiente, la CISES (Centro de Información sobre la Educación Superior), es ahí donde estamos trabajando en conjunto escuchando a los titulares y definiendo las estrategias concretas que vamos a llevar a cabo; la COEPES tiene visión integral de sus tareas y una de ellas es la seguridad”, dijo.

Por su parte, la directora de la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES) de León Laura Susana Acosta Torres descartó que se haya dado algún tipo de extorsión similar en la institución que representa, aunque se sumaran a una campaña que promueva la prevención, tema que se trató con el gobernador del estado Miguel Márquez.

“Lo que vamos hacer s una campaña de información, donde digamos: no hagas caso a las llamadas, la mayoría no sean reales, cuelga inmediatamente, no des seguimiento y verifica que la persona por la que hablaron este bien” dijo.