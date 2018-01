Dueños desacatan orden de regar estacionamientos

León, Gto.

Pese a que a las autoridades municipales han hecho la recomendación a los propietarios de los estacionamientos temporales en las inmediaciones de la Feria, de regar dos veces al día los terrenos, algunos optan por no hacerlo.

Otros encargados de estacionamientos lo hacen muy temprano pero después comienzan a delimitar las líneas de los cajones con cal, lo que provoca en que este oxido se disperse por el ambiente.

De acuerdo con la Dirección de Desarrollo Urbano, los operativos de verificación se realizan al menos dos veces al día en dichos predios, así como en estacionamientos con servicio permanente, o con autorizaciones anteriores y aún con vigencia.

Uno de los establecimientos que ha decidido acatar las recomendaciones de las autoridades municipales, es el ubicado frente a la puerta principal de la Feria, justo está situado a un costado de un famosos hotel sobre el bulevar Adolfo López Mateos, el suelo no tiene concreto, simplemente arena con grava y está delimitados los cajones de los coches con cal.

Todos los días, a decir de Alfredo Ríos, encargado del estacionamiento, a las 8:30 de la mañana se riega el suelo para evitar que el polvo se levante, lo mismo dijo se hace por las tardes antes de que caiga el sol.

“Sí la parte de aquí de enfrente fue la que nos pidieron más, nos la pidió el de Municipio, vienen casi diario a checar, a veces una vez por día, a veces dos por día.

"Ellos vienen por la mañana, a veces por la tardecita, nos dijeron que a lo mucho dos veces al día debemos de regarle, por la mañana y por la tardecita. Vienen y checan, yo pienso que sí hay sanción por eso lo hacemos… Yo riego como a las 8:30”, relató.

Sin embargo, existen otros estacionamientos en donde a decir los propietarios y encargados de los mismos, que esta acción de mojar el suelo no la realizan debido a que a ellos ninguna autoridad se les acercó para hacerles la invitación.

“No, pues a mí nadie me ha dicho nada, yo aquí he estado todos los días y no ha venido nadie del Municipio”, dijo el encargado de un estacionamiento.