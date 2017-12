Escuelas están desprotegidas a pesar de haber sufrido robos

León, Gto.

A una semana de que los alumnos salieron de vacaciones en el nivel básico (kínder, primaria y secundaria) varios de los planteles que reportaron robos durante todo el año continúan desprotegidos y sin ningún tipo de seguridad como alarmas, o personal que cuide de las instalaciones.

Tal es el caso de la Escuela Primaría Eufrasia Pantoja, ubicada en la avenida Miguel Alemán casi esquina con el bulevar Adolfo López Mateos, la cual según maestros sufrió al menos seis robos durante el año; actualmente la escuela solo cuenta con un candado en la parte frontal del portón y un lazo en una de las entradas principales.

"No entiendo la razón por qué no pongan un velador, ¿de quién es la culpa, del gobierno o de los directores, quién sabe?, ese es el detalle que no se sabe quién es el responsable de poner velador", señaló el señor Eulogio Pantoja Rodríguez, comerciante cercano a la zona de la escuela.

Los mismos testigos refieren que hace algunos años sí se implementaba el método de seguridad para contratar veladores y cuidar de las instalaciones del plantel en temporada de vacaciones, sin embargo, a la fecha no hay quién haga dicha labor, lo que la hace un plantel vulnerable.

"Antes sí había velador, hace aproximadamente unos 15 años sí había velador, inclusive como a las ocho de la noche el velador barría la banqueta y permanecía toda la noche, deberían de hacer lo mismo para que no haya tanto robo", concluyó el comerciante.

Otro de los puntos visitados fue la escuela primaria Hermenegildo Bustos en la cual los padres de familia en días anteriores habrían manifestado que se tenía la intención de comprar alarmas de seguridad antes de que los niños salieran de vacaciones, sin embargo a la fecha luce exactamente igual.

No se puede dejar de lado el Jardín de Niños Salvador Díaz Mirón ubicado en la colonia Convive, en donde actualmente la barda del plantel luce a medias y solo con una maya ciclónica como medida preventiva.