"En el congelador" iniciativa contra armas de fuego: Erandi Bermúdez

León, Gto.

En el congelador se encuentra la iniciativa de reforma al artículo 19 constitucional, cuyo principal objetivo es que se consigne cómo delito grave y se imponga prisión preventiva de manera oficiosa a toda aquella persona que porte o traslade un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, dijo el diputado federal Erandi Bermúdez Méndez.

“Estamos en espera de que puedan dictaminar, están como lo llamamos aquí en la congeladora, es un tema que tiene el gobierno detenido” precisó.

Fue a mediados de abril cuando la legisladora Alejandra Gutiérrez Campos en representación de la fracción panista en la Cámara de Diputados presentó esta iniciativa.

TE RECOMENDAMOS: Suben decomisos de armas; bajan detenidos por llevarlas

No obstante, y a nueve meses de ello, de acuerdo con el diputado federal Bermúdez Méndez, la iniciativa sigue en las comisiones y no ha sido dictaminada.

“No la ha dictaminado la comisión a la cual se turno, las iniciativas ahí sigue, es un reclamo que no solo han hecho no solamente gobernadores de todos los partidos, sino alcaldes también” precisó.

El legislador expuso que la iniciativa no avanza, pues “desgraciadamente con la mayoría del PRI, y Verde y Nueva Alianza en la Cámara de Diputados, pues no avanza esa, como muchas otras iniciativas que se han presentado, no solamente Acción Nacional; PRD también presentó una, presentó una Movimiento Ciudadano".

Por lo anterior, refirió que aún están a la espera, pese a los exhortos y acuerdos que en reiteradas ocasiones se han hecho a manera de presión.