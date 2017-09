Premian a jóvenes por desarrollar proyectos viables de entorno social

León, Gto

Esta mañana más de 310 jóvenes fueron premiados por autoridades municipales luego de haber participado en las capacitaciones que ofreció el Instituto Municipal de la Juventud con la finalidad de que desarrollen proyectos viables en su entorno social.

En total fueron 10 talleres los que se impartieron a jóvenes de entre 15 y 22 años de edad que conformaron grupos y que estos pertenecen a instituciones educativas como el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos (Cecyte), la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (Uveg), el Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior (Sabes) y el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep).

Entre los grupos premiados se encuentran: Colectivo Lobos, Colectivo Dragones, Quinto elemento, Omega Robin hood, "Itsu", Pies descalsos, Noa Noa, "Orexle", entre otros más.

"Esta administración no es juez de nadie, no somos quién para decir si hace algo bueno o no, el León del futuro no depende del Gobierno, depende de la riqueza de la sociedad. Esta administración decidió focalizar sus esfuerzos en tres grupos: niñas/ niños, jóvenes y mujeres", refirió el alcalde durante su mensaje.