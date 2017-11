A un año, empresa no retira sus desperdicios

León, Gto

A un año de que fue clausurado el basurero de la empresa Comercializadora y Servicios Ecológicos, situado en la comunidad Puerta del Cerro en Purísima del Rincón, los residuos aún permanecen al aire libre, por lo que ahora los habitantes han solicitado a las autoridades su intervención para que los mismos sean retirados.

El año pasado los habitantes de la comunidad bloquearon el Ecobulevar exigiendo a las autoridades estatales que clausuraran dicho lugar al convertirse en un foco de infección, ya que de este lugar se desprendían malos olores.

Antonio Soto, habitante de la zona dijo: “Sí, inclusive han venido más personas como ustedes para checar, sí se han quejado mucho aquí las personas de que esto les está haciendo mal supuestamente”.

Agregó que antes de que este lugar fuera clausurado por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial, camiones y camiones arribaban al lugar, así como personal de la empresa a realizar labores.

El año pasado la PAOT informó que el predio en donde la empresa desechaba los residuos de la industria de la curtiduría derivaba en contaminación en el suelo y en la misma vegetación debido a que no se contaba con la infraestructura adecuada para el manejo de los residuos.

“Sí olía muy mal, a veces estábamos ahí afuera con mi mamá y no aguantábamos el olor”, dijo a MILENIO María Concepción Solís, habitante de la comunidad.

Inclusive la misma señora relató que el mal olor de los químicos que se depositaban en este lugar derivó en alergias en su hija de 11 años de edad.

“Sí, yo tengo una niña que cada que me la traigo para acá le pega una alergia, sigue con mucha alergia, estornude y estornude, ella tiene 11 años, me dicen que cambie de lugar que porque es una alergia y pues no.

-¿Qué le dicen los médicos?

"Me han dicho cámbiela de lugar, porque hay algo que le provoca la alergia, le han hecho estudios pero sigue con la alergia, estornude y con los ojos rojos”, relató.

Por ello, ahora han solicitado los habitantes de la comunidad a las autoridades que retiren los residuos que aún se encuentran en el lugar.

“Cuando llueve o cuando hace más calor, ya de rato empieza más fuerte, ya anduvo la delegada y gente, hace poquillo, hace quince días fueron a pedir que se los lleven”, concluyó diciendo Rosa Cárdenas, habitante de la comunidad Puerta del Cerro.