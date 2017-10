Pide la IP que recorte sirva para reactivar economía

León, Gto.

Líderes empresariales de la ciudad de León dijeron que la reducción en el presupuesto federal del 2018 que espera el estado de Guanajuato debería de ser una estrategia para que se restaure de buena manera las zonas afectadas del terremoto del pasado 19 septiembre y con ello mejorar la economía que se ha visto afectada hasta a la fecha en la ciudad.

Esta afectación responde principalmente en el sector turístico; Eduardo Bujáidar, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de León, dijo que de hecho han tenido una serie de cancelaciones en los hoteles de la ciudad, principalmente de grupos que venían de la Ciudad de México a visitar León.

"La verdad es que esa zona del país nos genera a nosotros también una economía importante y es también estratégico que los puedan apoyar para que puedan ellos retomar su rumbo económico y que no nos afecte en esta medida, pues debido a lo que pasó allá se bajaron las ventas aquí", señaló Eduardo Bujáidar.

De hecho dijo que de no atenderse los daños del sismo se puede dar una repercusión en Guanajuato, por lo que el recorte de presupuesto para el 2018 son medidas que se tienen que tomar y en las que se tiene que estar de acuerdo para el restablecimiento de la normalidad.

De alguna manera la gente que visita León y que proviene de las zonas afectadas por el sismo son algunas de las que compran y comercializan productos hechos de piel en la entidad y el no contar con estos compradores potenciales repercute en la economía de León.

Lo mismo pasa con los hoteleros de la Ciudad de México, pues informó que de estar del 70 por ciento de ocupación hotelera para las próximas fechas han bajado hasta el 15 por ciento lo que es preocupante pues en León se ha visto reflejado una cancelación en habitaciones de hotel de hasta un 15 por ciento.

Por su parte, Gustavo Guraieb Ranth, presidente del Consejo Coordinador Empresarial de León (CCEL), dijo que la economía local y estatal depende de muchos otros factores no solamente del gasto gubernamental y que si no hay crecimiento no habrá alguna reducción significativa.

"Estos problemas tienen que ver más bien con el vaivén de la economía que depende de los factores locales, nacionales e incluso internacionales y cada vez está más ligado y si algunos sectores han sentido baja de ventas eso se debe más bien al vaivén de la economía", concluyó Guraieb Ranth.