Paridad de género, lo relevante; a discusión la revocación: Éctor Jaime

León, Gto

Abierto a discusión de mecanismos de participación ciudadana como la revocación de mandato que requeriría una reforma constitucional para Éctor Jaime Ramírez Barba, quien encabeza la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guanajuato y la fracción del PAN, lo más relevante de la reforma electoral que entraría en vigor para 2018 no es la elección consecutiva ni si quienes opten por buscar la reelección deban pedir licencia sino el tema de la paridad de género que dará a las mujeres equidad en la contienda electoral.

¿Más médico que político?

Sin duda. Pues de 40 años de mi vida, he sido médico 38 años y de político este es mi quinto año.

Aunque hay quien dice que ya tienes el colmillo bien largo y retorcido.

Flor que me ponen no me la quito, pero eso lo valora la gente allá afuera, uno no puede decir eso.

En el caso del Congreso de Guanajuato, hay un asunto muy interesante, ¿cuántos dictámenes han aprobado en lo que va de la legislatura?

Más de 600 dictámenes, y el 97 por ciento son por unanimidad.

¿A qué se debe esto?

Eso se discute en un Congreso y es bonito porque el debate parlamentario sí puede ocurrir, en todos los demás temas que son por unanimidad no hay diferendo, porque vota el PRI, el PAN, el Verde, el PRD, Movimiento Ciudadano, PANAL, y Morena.

Como fue el caso de la reforma electoral ¿Qué va a suceder en este tema? El punto de novedad es la reelección y la discusión más álgida tuvo que ver con el asunto de las licencias, ¿qué están poniendo sobre la mesa con esta reforma?

Estos temas son irrelevantes a mi juicio en este momento (la licencia). El más relevante quizás para el auditorio, sería que sepa que la elección para elegir los Ayuntamiento (46 en Guanajuato), para elegir los 22 diputados por distrito y luego 14 que se llaman plurinominales va a ser el primero de julio del 2018 y no importa cuál sea el mecanismo por el que llegue el candidato o la candidata a ofrecerse.

Me refiero a que puede ser por elección consecutiva o puede ser por primera vez, la decisión va a estar en los ciudadanos y de ese tenor me parece de más alta relevancia que la gente sepa que va a ser el voto, no el mecanismo por el cual se dé con licencia o sin licencia, cinco días antes o cinco días después.

Finalmente el ciudadano es el que va a decidir si sigue o no, con base en los resultados que dé el funcionario ¿no?

Sí y yo te comento porque hemos escuchado en la calle de que si nos vamos a reelegir, no depende de ti, depende del voto de los ciudadanos.

Luego, qué otra figura incorporada también con reforma constitucional que se publicó el viernes antepasado, una reforma que por unanimidad pasó en los ayuntamientos y en el Congreso en Guanajuato, es una figura más novedosa, una figura que habrá una postulación paritaria de hombres y mujeres.

Pero, ¿qué garantiza que realmente se dé esa paridad?, porque luego resulta que los partidos ponen a candidatos que pueden ganar.

Primero, con la obligación de presentación de postulación y si no, se cae la candidatura de ese partido. Se garantiza que el propietario y suplente son del mismo género y no como pasaba antes, de que aparecía como titular una mujer, a los 15 días renunciaba y llegaba el varón.

Segundo tiene una paridad vertical: alcaldes, síndico, regidora, regidor… hasta complementar. Ya se tienen los antecedentes en el instituto electoral para definir cuál ha sido la tendencia para no solamente las mujeres vayan a los municipios perdedores o a los distritos perdedores.

¿Qué pasa cuando dice el ciudadano no me gusta el que está y que en lugar de que dure los tres años nada más dure año y medio (por ejemplo)? ¿Se está pensando en la revocación de mandato?

Guanajuato no tiene esa figura todavía. Habrá que pensar en el método. Esa posibilidad puede existir, esa no está en este debate en el Congreso, habrá que pensarlo como país primero.

Pensamos en la elección consecutiva, pero no cuando el ciudadano está inconforme con su gobernante

Es un tema muy padre, me parece de reflexión, sobre todo, ¿qué es lo que pretendía solucionar y en qué lugar funciona con ese mecanismo? Como país ¿no está funcionando?, ¿cuáles con los riesgos?, ¿qué problema pretende solucionar?

Esto dependería de una reforma constitucional, pero es buen tema.

¿Te interesaría reelegirte?

Yo estoy tan preocupado porque las cosas sigan caminando a favor de Guanajuato, que es un tema en el cual no me avoco, en esos temas llegarán los momentos.

Puntualmente ¿cuáles son los momentos?, octubre.