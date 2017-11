Garantizada la autonomía en combate a corrupción: Ramírez

León, Gto

La participación activa de los ciudadanos en el Sistema Estatal Anticorrupción permitirá una autonomía real de los encargados de combatir la corrupción, aseguró en entrevista para MILENIO el Presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato, Éctor Jaime Ramírez Barba.

El también diputado local anunció que hoy inician las comparecencias de los 12 aspirantes a ser el Fiscal Especializado en combatir los delitos relacionados a la corrupción y se espera que antes del 26 de diciembre ya se tenga el nombre del titular de la Fiscalía Especializada quien tendrá facultades incluso de auditar al propio Fiscal del Estado.

¿Cómo es el Sistema Estatal Anticorrupción? ¿Cómo vamos en ese tema en el Congreso del Estado?

El Congreso eligió primero a nueve ciudadanos y ya los dejó libres, estos nueve ciudadanos hicieron su propia convocatoria, participaron otros ciudadanos que podrían ser los fiscales especiales. Otros ciudadanos que podrían ser los que encabecen el movimiento, y en los próximos días nos dicen que antes del 15 de noviembre dirán quién va por un año que sería el primer Presidente.

Lluego uno por dos, por tres, por cuatro y por cinco, y a los próximos 5 años ya habrá esta rotación de que el que estaba por durar 5 años va a tener un aprendizaje de lo ocurrido, va tener un contraprestación económica por esa función que va dedicar el tiempo que sea necesario y este gran organismo.

Por último, estamos ya eligiendo el Fiscal Anticorrupción que antes lo nombraba el Procurador, ahora va a ser electo por única ocasión por el Congreso. Hicimos la convocatoria, participaron 12 personas, las dos comisiones del Congreso que analizaron los expedientes dijeron que los 12 cumplían con los requisitos de ley. Hoy en la página del congreso o en las aplicaciones móviles de la página del Congreso del Estado (congresogto.gob.mx) podrán ver las entrevistas de este procedimiento.

Una vez que sean las entrevistas van a hacer un ensayo, cuando concluya esta etapa ya pasó la etapa de la convocatoria pública para todo México. Ya llegaron 12, cumplieron los requisitos de ley, ahora vamos con los representantes populares y con el pueblo que conozcan su desempeño en la entrevista.

Estas comisiones dictaminarán una terna, de esos 12 pasarán tres, ahora al Pleno del Congreso.

El Pleno del Congreso antes del 26 de diciembre tendrá que elegir a una persona, esta persona todavía puede ser impugnada, incluso por el ejecutivo.

Si ese fuera el caso regresa a decir esta persona “no me parece” y por única ocasión podrá impugnarla y el Congreso tendría 40 días adicionales para presentar a otra persona. Entonces creo que vamos en un muy buen tiempo.

Ahí ¿cómo garantizamos la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción si al final, el gobernador tendría la oportunidad de poner una figura más?

Son los balances, también si el Gobernador o el Procurador quisieran quitarlo, también el Congreso tendría la facultad para decir “No, se queda”.

Este sistema qué tanta independencia económica tendrá del poder ejecutivo

Toda, porque en el presupuesto hay gente que como no conoce el mecanismo de integración del presupuesto pero todo el presupuesto lo integra el ejecutivo, de hecho es una facultad del ejecutivo presentar la iniciativa.

Entonces si se requiere para estos cinco ciudadanos que tendrán un emolumento en especie no son servidores públicos pero son pagados por el impuesto de los mexicanos, tanta independencia como tienen los servidores públicos, es decir, la gente del Banco de México es una órgano autónomo constitucional, reciben un salario pero también es de los impuestos mexicanos, es decir, no sale de su bolsillo.

El ejecutivo, aquí en Guanajuato, los organismos autónomos son de los derechos humanos. Él y su gente reciben un recurso pero también de los impuestos, es decir, el hecho de que reciban de los impuestos no significa que dependan del Ejecutivo.

¿Qué garantía habrá que este organismo no funcione con sesgo político? Porque el combate a la corrupción puede utilizarse con fines políticos.

La propia justicia y la ley, en México la justicia la tiene que aplicar con esos mecanismos, por ejemplo, ¿cuál puede ser el sesgo político de un ciudadano? Elegido por otros ciudadanos ya sin ningún político metido en medio.

La segunda es que el jueves pasado se aprobó el que va a ser el Contralor de un órgano autónomo que es Tribunal de Justicia Administrativa y se aprobó por mayoría de todos los partidos políticos, fue unanimidad, no hubo incidente. Entonces quedó aprobado, esperamos que su desempeño sea diferente cuando él diga, me eligieron todos los representantes del pueblo y no me eligió mi jefe.

¿Quién no ha sido electo por el congreso? Solamente la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas pero el próximo Gobernador que llegue en caso de que saliera un tema, el próximo será también elegido por el Congreso, ya no sería una designación del Gobernador.