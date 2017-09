Al menos 18 diputados del PAN buscarán reelección

Guanajuato, Gto.

El coordinador de la bancada panista en el Congreso del estado Éctor Jaime Ramírez Barba, informó que como él, prácticamente la totalidad de los legisladores de Acción Nacional, meterán sus cartas de intención en la elección consecutiva tanto en el órgano electoral como en su instituto político.

Cabe señalar que de manera expresa, la única que ha manifestado que no buscará un segundo periodo es la diputada leonesa, Leticia Villegas Nava. Aunque, Ramírez Barba señaló que “el planteamiento es que casi todos, si alguien considera que no pues adelante, pero como no está definido cuál es el método y cuál es el género, todavía la moneda sigue en el aire”.

“Yo preveo ahorita que los 19” buscarán la consecución, a final de cuentas podrán desistirse en caso de que no, “no es vinculante, la ley lo expresa, para que tú lo señales y el partido pueda prever las cosas”.

Al término de la instalación de la mesa directiva del congreso y de la primera sesión del pleno, el también presidente de la Junta de Gobierno, dijo que ya tiene lista la carta de intención para ser considerado para un segundo periodo.

“Ya la tengo lista y de aquí al 7 de octubre veremos; son dos cartas acuérdate que la ley prevé que tienes que presentarla ante el Instituto Estatal Electoral por un lado y también ante el partido, de tal forma que el partido en las fechas que están determinadas también por ley”, explicó.

Mencionó que en este ajuste que se hizo a los calendarios en las que el INE atrajo todos los procesos a nivel central, “estará determinando a finales del mismo mes de octubre, primera semana de noviembre, cuál sería el modo, el tiempo y el lugar de cada una de las elecciones”.

Ramírez Barba reconoció que eso no garantiza que vaya a competir por el tercer distrito local de León y tendrán que esperar a la decisión del partido, “porque por más intención que uno tuviese, si el partido define que al final el inscrito será género femenino, pues aunque yo quiera”, enfatizó.

Señaló que si no meten la carta de intención, “en ese momento quedas sin ninguna opción porque si no la metes, ya no puedes ser electo para la consecutiva, entonces, con este ajuste de fechas es un tema ni siquiera de estrategia política, es una manera de prever que en ocasiones cuando se atraen algunas fechas y son asíncronas tú tienes que ajustarlo”.

Recordó que la misma situación ocurre para los alcaldes que tendrán que expresar su intención del primero al 7 del mes entrante.

Señaló que las reglas electorales señalan que los municipios, al igual que los distritos van a ser divididos en tres bloques dependiendo de la rentabilidad del voto.