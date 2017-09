Salvador Flores espera un riñón

León, Gto.

Desde hace 2 años, los riñones del señor Salvador Arriola Flores dejaron de funcionar correctamente, por lo que al día de hoy tiene que realizarse dos hemodiálisis a la semana, para poder mejorar su calidad de vida y pertenece a la lista de espera de más de mil 600 personas para que le puedan donar un riñón.

Dichas hemodiálisis son costosas para él, pues cada una le cuestan alrededor de 950 pesos, sin embargo, su situación financiera actual no es la mejor de todas, cuando aún se encontraba en un estado de salud bueno trabajaba en el aseo público del municipio, pero ahora con este problema de salud no puede trabajar.

"Quienes solventan mis gastos médicos son mi esposa San Juana Juárez, ella lava ropa ajena y hace limpieza en casas para poder sacar el día a día, y mi hermana, quien no vive en León, me manda dinero para completarla por semana, pero a veces no nos alcanza para los gastos semanales", comentó Arriola Flores.

Una solución de fondo para la salud de Arriola Flores, sería el que pudiera ser acreedor a la donación de un riñón por parte de alguien que sea compatible, desde hace dos años el hombre y su familia, así como los doctores del Hospital General Regional, se han dado a la tarea de buscar el órgano vital para su salud, pero a la fecha ese riñón no ha aparecido.

"Tanto yo como mi familia y los doctores hemos buscado por todos lados a alguien que nos pueda donar un riñón, pues los míos cada vez están más débiles, pero no, definitivamente no encontramos, los doctores me dicen que no nos desesperemos, que mientras con las hemodiálisis son de ayuda, solamente Dios sabrá qué pase con esto", señaló el paciente.

Debido a que don Salvador no puede caminar mucho por su estado de salud, hace un llamado a la comunidad caritativa solicitando ayuda para una silla de ruedas, la cual pueda transportarlo con mayor facilidad, así como cualquier tipo de ayuda como ropa, comida o ayuda económica para poder pagar sus hemodiálisis, pues requiere hacerse dos a la semana, sin embargo, debido a sus bajos recursos solo se realiza una por semana.