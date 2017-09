Todo listo para el grito en Dolores Hidalgo

Dolores Hidalgo, Gto.

Con un fuerte dispositivo de seguridad entre los tres órdenes de gobierno, en Dolores Hidalgo ya todo esta listo para que está noche se lleve a cabo el acto cívico alusivo al 207 aniversario del inicio de la independencia de México.

Esta noche en Dolores Hidalgo será el Gobernador Miguel Márquez Márquez quien encabece la ceremonia del Grito de Independencia, así lo dio a conocer a través de su cuenta de twitter.

"Quiero comentarles a todos los guanajuatenses y a quienes nos visiten en el grito de Independencia en Dolores Hidalgo, que el Presidente Enrique Peña Nieto el día de ayer por la noche platicó con un servidor por teléfono para darme la oportunidad de ser quien encabece y lleve a cabo el grito de Independencia", dijo.

El último Gobernador del Estado en presidir el Grito de Independencia en Dolores Hidalgo fue el ahora senador Juan Carlos Romero Hicks.

Cada año quien encabezaba la ceremonia del grito de Independencia era el representante del Presidente de la República o en su defecto el mismo Presidente cuando acudía a Dolores Hidalgo.

Márquez Márquez recordó que fue hace tres años, cuando le comentó al Mandatario Federal que si hubiese la oportunidad de poder presidir este acto.

"Hace algunos dos o tres años le comenté que si hubiese la oportunidad de que algún día el Gobernador del Estado lo pudiera dar sería importante ya que es el único gobernador en el estado en el país quién no da el grito, hoy me dio la oportunidad, me concedió ese honor", puntualizó.