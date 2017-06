Respeto a cajones de discapacitados debe ser tema cultural, no de la ley

Guanajuato, Gto

La política pública de atención a las personas con capacidades diferentes no tendría que ser un tema de ley, sino es un tema de conciencia y de cultura, señaló el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba.

"La principal discapacidad es cuando uno que tiene los 5 sentidos firmes y la movilidad completa no está pensando que el vecino puede ser una persona diferente; invito a la gente a que si ven lugares para personas con discapacidad, embarazadas o adultos mayores se los concedamos aunque andemos con mucha prisa", señaló el también presidente de la Junta de Gobierno.

En su calidad de médico, manifestó que la discapacidad fue reconocida apenas en las últimas décadas, hace unos 30 años se hizo el primer informe mundial de personas con discapacidad; en ese lapso el ser humano evoluciona lentamente.

Cuando hablas de adultos mayores en Guanajuato, deben tener en consideración qué requerimientos especiales deben de tener los hogares donde viven, cómo pueden auxiliarse al seno de su propia casa y qué tipo de políticas públicas deben utilizarse.

En las ciudades se levanta un censo (en México van dos) de quiénes tienen discapacidad visual, discapacidad auditiva, discapacidad de movilidad.

En Estados Unidos tuvieron una conciencia temprana, sobre los temas de movilidad por la cantidad de personas que viven con discapacidad por las guerras que han tenido; México no ha sido así, pero ahora los accidentes que se registran en carreteras "han hecho que jóvenes que no fallecen viven ahora con discapacidad".

"Vemos ahora un número importante de gente en sillas de ruedas y de adultos mayores; entonces ahora la Ley de Obra Pública, marca una norma con claridad de no discriminación, pero no solo eso, sino que no estamos pensando en ellos y eso debe ser cada día más".

Sin embargo, Ramírez Barba reconoció que todavía hay lugares donde se hicieron calles y al decidir que sean de dos avenidas, hacen que las banquetas sean muy cortas, "sí está el acceso en la esquina de la banqueta pero a 20 metros está un poste y no puede pasar",

"La idea es que no sea un tema de ley, que en su casa en la nuestra y la del vecino haya mecanismos que funcionen, por ejemplo con señales auditivas en semáforos muy transitados; que los libros para personas ciegas en educación básica vayan en braille.