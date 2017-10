Diputados buscan aumentar 5% del presupuesto en el 2018

Guanajuato, Gto.

Los legisladores validaron por unanimidad el presupuesto de Egresos del poder Legislativo para el 2018, en el que se contempla un incremento del 5 por ciento, por lo que asciende a 704 millones 446 mil 819 pesos.

En la sesión del pleno de este jueves, el proyecto de presupuesto fue sometido a votación de los grupos parlamentarios y representaciones políticas sin ningún tipo de posicionamiento en tribuna.

Cabe señalar que de ese monto 510 millones 039 mil 444 pesos, corresponden al ejercicio presupuestal del Congreso, mientras que 194 millones 407 mil 375 pesos, serán para las actividades y operaciones propias de la Auditoría Superior del Estado, que también depende del Poder Legislativo.

Sobre el tema la coordinadora del Partido Verde Beatriz Manrique Guevara, informó que la propuesta es igual a las recomendaciones salariales que se han hecho a los otros poderes, incluidos los ayuntamientos.

“La propuesta viene con 5 por ciento tanto para servicios personales, como para el gasto corriente de operación regular; esa es la base sobre la que se va a trabajar y ya en lo particular cada uno de los poderes o de las instancias autónomas decidirán si el incremento del 5 por ciento para las percepciones salariales serán para todos o para los de menor nivel”, señaló.

Explicó que se tomó esa base por ser el índice inflacionario estimado para el año entrante, y eso no implica que vayan a tener un aumento porque no es algo que decida la Comisión de Administración que es la que hizo la propuesta “No es posible que la Comisión de Administración tome decisión, por lo menos no en el poder legislativo, por todos porque este organismo está integrado por grupos y representaciones parlamentarias, en este caso correspondería a la Junta de Gobierno”, precisó.

El documento será enviado al gobierno estatal para que se contemple en el presupuesto general de Egresos correspondiente al ejercicio fiscal 2018.

