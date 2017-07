Diputados federales tratan Ley de Seguridad con mandos del estado

Guanajuato, Gto.

En la reunión privada que sostuvieron 11 diputados federales del PAN con el secretario de Seguridad Pública, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, y el Procurador de Justicia, Carlos Zamarripa Aguirre trataron temas como la Ley de Seguridad, Ley de Seguridad Interior y la modificación que se ha solicitado al artículo 19 constitucional.

"Ellos saben que la reforma constitucional no sale sin el PRI, se necesita llegar con ellos o no pasa", confirmó uno de los asistentes.

El diputado Ricardo Sheffield Padilla señaló, en entrevista vía telefónica, que la reunión que duró alrededor de 5 horas, se dieron detalles y un reporte de lo que está pasando en Guanajuato "que nos ayudan a entender esa estadística fría, que se publica en internet".

Se expuso que muchos de los delitos que tienen que ver con el robo de combustible "se reportan como de Guanajuato aunque la toma clandestina y el delito se haya cometido en Hidalgo o Veracruz o en otro estado, porque el ducto sale de Salamanca y por eso se lo suman a Guanajuato, entre otras situaciones".

El interés de los diputados federales en esta reunión se fijó más que en cifras y gráficas en información que permita una mirada más amplia sobre el tema de la seguridad, señaló.

El diputado federal dijo que también se habló de "las reformas al artículo 19, para incluir como delitos graves la portación, traslado y posesión de armas fuego de uso exclusivo del Ejército; el robo de combustible (porque) de estos dos temas ya hay iniciativas presentadas y faltan de dictaminar".

Sobre el nulo avance en estos trabajos legislativos dijo que "está detenido en comisiones, ni siquiera en el pleno; en comisiones ya en tres ocasiones el PRI ha roto el quórum y ni siquiera se han podido discutir los dictámenes, porque el PRI con sus aliados el Partido Verde y Nueva Alianza, han roto el quórum, porque son la mayoría en absolutamente todas las comisiones de la Cámara".

Lamentó que ni siquiera ha podido haber debate "y ya no hablemos de votar a favor en el pleno, si no hay dictámenes, menos votación. El PRI ha obviado que no quiere ver el tema, porque no se ha discutido en el nivel más básico que son comisiones", aseveró.

Precisó que la bancada de Guanajuato en la Cámara federal está integrada por 12 legisladores, pero tras el fallecimiento de Mayra Enríquez, y la suplente Olimpia Zapata aun no toma protesta, solo asistieron 11 a la reunión.

Fue un recorrido gestionado por los diputados

El gobernador Miguel Márquez Márquez, mencionó que los diputados federales del PAN pidieron hacer un recorrido por el C5i, para conocer los indicadores en materia de delitos que se registran en la entidad.

El mandatario insistió que "hay temas que se tienen que reformar y qué bueno que los diputados están escuchando de viva voz la necesidad de las reformas urgentes en el caso del uso de armas de uso exclusivo del Ejército y en los casos de robo a combustible que son delitos federales y que ameritan legislar lo más urgente posible al respecto".

"Ahí están los datos los números, pero sobre todo que nos ayuden a cambiar la ley", pidió Márquez.