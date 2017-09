Afirman diputados que han apoyado pero no dicen cuánto

Guanajuato, Gto.

Los diputados aseguraron que todos han puesto su granito de arena para apoyar a las víctimas del terremoto que ha provocado más de 200 muertos principalmente en la Ciudad de México y Morelos, pero se negaron a decir en qué ha consistido ése apoyo.

Incluso en algunos casos el cuestionamiento causó molestia, como en el caso del representante de Movimiento Ciudadano, Eduardo Ramírez Granja, que respondió que está situación podría tomarse como un acto de campaña anticipado, si se quisiera accede a un cargo de elección.

"Lo que importa es poder ayudar y hacerlo con la mejor de las voluntades, soy católico y pienso como bien dice el Evangelio, que lo que haga tu mano derecha, no lo sepa la izquierda, así que me disculpan, pero no voy a informar de nada, absolutamente de nada de lo que se ha hecho".

El presidente de la Junta de Gobierno Éctor Jaime Ramírez Barba, señaló tajante que en su distrito él ha estado apoyando, “pero no estoy dispuesto a decir cómo”.

Rigoberto Paredes, coordinador del grupo del PRI, dijo que desde la semana pasada se abordó el tema por los sismos en Oaxaca Y Chiapas, “ahora lo que se tiene que sumar es la voluntad y estar en la mejor disposición”:

Señalo que se aprecia que se colabore con lo que cada uno lo quiera hacer y reiteró que de que hay voluntad, la hay. Enseguida comentó que él por ejemplo, anduvo tocando puertas en Salvatierra y lograron juntar 3 toneladas de ayuda en víveres que mandaron a Oaxaca.

“Hay trabajo y creo que también tendremos que desembolsar, porque es como vamos a sentir la solidaridad, con nuestros compañeros en desgracia; si se agarra de las partidas cada grupo tendrá su conveniente o su inconveniente, lo importante es que hay voluntad”.

Beatriz Manrique Guevara, señaló que todos están haciendo algo, no solo a través de las partidas de apoyo social que reciben sino también a título personal, “algunas que se han hecho pública otra no”.

Beatriz Hernández, quien estaba en la rueda de prensa en su calidad de presidenta de la mesa directiva, señaló que en la bancada panista se hizo el acuerdo de no hacer públicos los apoyos que se hagan, y subrayó que no hay indolencia en lo que está sucediendo “y eso es de nuestro ingreso personal, estamos haciendo lo propio y si se reconoce o no es lo menos importante”.

El coordinador de la bancada del PRD, Gerardo Silva Campos, señaló que se tiene que actuar de manera responsable con la propuesta de las donaciones que se quieran hacer por parte de partidos políticos, porque podrían ser sancionados.

En lo personal, mencionó que se envió una camioneta de ayuda independientemente de las aportaciones que están haciendo cada diputado, que por ética, no se harían públicas, “pero estamos poniendo todos nuestro granito de arena”.