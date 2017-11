Exonera Tribunal Estatal Electoral a Diego Sinhue

Guanajuato, Gto

El Tribunal Estatal Electoral (TEE), exoneró al ex secretario de desarrollo Social y Humano (Sedeshu), Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; al gobernador Miguel Márquez; al ex funcionario del gobierno municipal de León, Daniel Campos y a Armando Martínez Cholico, ex trabajador de la Sedeshu, de las denuncias interpuestas por el PRI, PVEM y Morena, por encontrarlas “infundadas”.

Los magistrados del tribunal encontraron “inexistentes” las violaciones atribuidas principalmente al aspirante a la candidatura al gobierno estatal por el PAN, Diego Sinhue por la presunta promoción personal y uso indebido de recursos públicos, cuando era titular de esa dependencia estatal.

Asimismo, desechó las quejas en contra del gobernador Miguel Márquez, del ex director de Desarrollo Social de León, Daniel Campos y a Martínez Cholico, director de Servicios Informativos de la Sedeshu.

Así lo informó en un comunicado de prensa en el que se detallan las denuncias que desde su punto de vista resultaron improcedentes para fincar alguna sanción en contra de los denunciados.

“El pleno del Tribunal declaró infundada la queja e inexistentes las violaciones atribuidas a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, Jaime Armando Martínez Cholico, Luz Daniel Campos Lango y del Gobernador del Estado Miguel Márquez Márquez; por lo que se exoneró a cada uno de los denunciados mencionados, de las reclamaciones establecidas por los denunciantes”, se anota en el comunicado.

Las denuncias de los partidos políticos fueron interpuestas ante el Consejo General del Instituto Electoral del estado de Guanajuato, quien a través de la Unidad Técnica Jurídica de lo Contencioso Electoral, fue sustanciado y presentado ante el tribunal.

El tribunal regresó al IEEG el documento para que se realizara de nueva cuenta el desahogo de pruebas tanto de los denunciantes como de los señalados, mismo que se realizó en una jornada de varias horas.

Reformulado el documento fue turnado de nueva cuenta al Tribunal Electoral que en sesión de esta tarde, acordó por la exoneración de los funcionarios.