Va Diego Sinhue por Centros Impulso 2.0

León, Gto.

El candidato de la coalición Por Guanajuato al Frente, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, presentó sus propuestas en materia de Desarrollo Social y Humano de la mano de Marina Alamilla, quien lidera esta parte de la propuesta del Plan de Gobierno del siguiente sexenio en caso de quedar electo.

“Es un tema que además me apasiona porque toda mi vida me he empeñado en crear atajos en mejorar la vida a los ciudadanos”, señaló Diego Sinhue.

El candidato destacó el reforzamiento de los centros impulso, incluso los llamó Impulso 2.0, ya que se ampliarán las actividades y servicios con tres acciones para impactar en el desarrollo comunitario de las colonias:

*capacitación y formación para el empleo

*red para fortalecer lazos familiares

*integración de los jóvenes en desarrollo de su comunidad

Dichos espacios permitirán el fortalecimiento del tejido social e incluirán nuevas actividades en oro de su desarrollo.

El plan de innovación en Desarrollo Social y Humano se comprende de 12 ejes:

1. Potenciar la reconstrucción del Tejido Social

2. Empoderamiento Social: gente ayudando a la gente

3. Enfoque Innovador en Centros Comunitarios

4. Familias con valores comprometidas en construir sociedad

5. Inclusión a los derechos sociales

6. Igualdad de oportunidades para grupos vulnerables

7. Prevención de adicciones por una juventud sana

8. Acercar la cultura a las comunidades

9. Vincular el desarrollo social con el económico

10. Mejoras en el ingreso para que menos tienen

11. Acciones por una población saludable

12. Transparencia en programas sociales

Por su parte, el síndico con licencia Carlos Medina Plasencia dijo que con dichas propuestas se estará integrando más rápido el documento del Plan de Gobierno para el próximo sexenio, el cual puede estar terminado en los primeros días del mes de junio.