Madres que velan por sus hijos y los leoneses

León, Gto.

María Elena Hurtado creció en el municipio de Manuel Doblado y justo tenía de vecinos a la Humanitaria Cruz Roja, desde los ocho años ingresó como voluntaria por el interés de querer pertenecer a ese mundo, y desde entonces la Cruz Roja ha sido parte de su vida: es la historia de la paramédico.

"Yo entré desde muy pequeña a los ocho años al área de juventud y en el 2017 inicié mi carrera como técnico en urgencias médicas y desde entonces me dedico a eso, en mi anterior domicilio tenía muy cercana la delegación de Cruz Roja, yo escuchaba constantemente ambulancias y en alguna ocasión vi un carro que llegó y entregó a una niña a un socorrista, yo vi y dije 'Yo quiero estar ahí', señaló la paramédica.

La vida de María Elena gira tanto en torno a La Cruz Roja, que fue ahí en dónde conoció a su esposo, con quien lleva casada cinco años y con quien concibió a sus dos hijos: Alexander, de tres años, y Aitana, de un año de edad, quienes incluso ayudan a su madre en recolectas de la institución.

"En un momento todo mundo me decía: ya se acabó para ti la Cruz Roja, y jamás fue una opción para mí dejarla, entonces lo que hago es traerlos (a sus hijos) en algunas ocasiones, por ejemplo, en tiempos de colecta a mi niño lo visto de paramédico y a él le gusta también, agarra su alcancía y pide dinero, así que siento que ya también es parte de su vida", señaló la madre de familia.

Su temor más grande ahora que es madre y con la madurez suficiente es el no saber si regresará a su casa, dijo que antes que solo pensaba en ella, y al toparse cualquier situación no era tan importante, contrario a la actualidad en donde cada día de vida junto a sus hijos es su mayor recompensa.

Uno de los momentos más emotivos y que han marcado la vida de María Elena fue cuando pensó que uno de los pacientes iba a perder la vida, la paramédica relató que normalmente cuando entregan a los pacientes a urgencias ya no saben nada de ellos, sin embargo en esa ocasión un familiar se le acercó y le agradeció por haberle salvado la vida al hombre y en ese momento dijo que estaba por el camino y profesión correcta.

"Quiero hacer un reconocimiento a todas las madres por sus esfuerzos, a veces no sabemos si lo hacemos correcto o no pero que nunca sea una limitante el tener un hijo, al contrario es plus el tener un bebé y que sea siempre un punto de impulso siempre", concluyó María Elena.