Despiden a embarazada y le inventan deuda al firmar hoja en blanco

León, Gto.

Samantha Noemí Arteaga narra que podría perder su casa luego de que le inventaron un préstamo por 62 mil pesos; el pagaré era una hoja en blanco que le hicieron firmar cuando le dieron un empleo en la empresa Flejes Carpa, de donde fue despedida por estar embarazada.

Esta es una historia de patrones que se aprovechan de la necesidad de empleo de las personas y como condicionante les hacen firmar hojas en blanco.

En el mejor de los casos, la hoja en blanco se convierte en una renuncia voluntaria, en el peor de los casos en un documento por cobrar al que se le puede poner la cantidad que se desee.

En otros casos extremos, se tiene conocimiento de empresas que además de la hoja en blanco, piden un aval de personas que demuestren que tienen la propiedad de bienes inmuebles, primordialmente.

"Yo entré a trabajar a Flejes Carpa S.A. de C.V., hace tres años y la dueña de la compañía, la señora Cruz del Carmen Hernández Ponce, me pidió firmar un documento en blanco, que era una hoja tamaño carta".

"Yo estuve primero en el área de Atención a Clientes y luego en Facturación, duré seis meses. Me embaracé y la señora me dijo que así embarazada no le servía para nada y que mejor me fuera a mi casa".

"Incluso hubo violencia en mi contra, porque cando le dije que por qué me despedía ella me intentó aventar, aunque no lo hizo pero me insultó", narró Samantha Noemí.

Samantha interpuso una demanda laboral porque no le quisieron dar sus prestaciones de ley. A los cuatro meses de acudir a la Junta de Conciliación y Arbitraje, le llegó una demanda de carácter mercantil firmada por una persona de nombre Patricia García García, quien le exigía el pago de un préstamo por 62 mil pesos, más intereses moratorios.

Samantha asegura que no conocía a la demandante Patricia García y mucho menos que ella le hubiera prestado tal cantidad de dinero. Tiempo después, con el apoyo de un abogado, se pudo investigar y sacar en claro que la demandante era cuñada de su ex patrona Cruz del Carmen, aunque esta lo negó ante instancias legales.

"De la demanda me dieron aviso un día que yo estaba en mi casa... llegó un abogado con una licenciada joven y con engaños me pidieron entrar en mi casa para platicar supuestamente, pero lo que querían era señalar bienes para embargo, y lo que señalaron fue mi casa", explicó Samantha Noemí.

DEFIENDE SUS DERECHOS EN TRES INSTANCIAS

Samantha Noemí realiza la contestación de la demanda del Juzgado Tercero Menor Civil, según el expediente 50/2015 Mercantil. Además, por la falsificación del documento del supuesto préstamo y por lo que resulte, interpuso una denuncia penal ante el Ministerio Público, de acuerdo a la Averiguación Previa 92104/2017, en la Agencia 20, Mesa 16.

De igual manera continúa con su demanda laboral ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, en la que pide se le reintegren sus derechos como trabajadora.