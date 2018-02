Leonés no fue secuestrado, se aisló de familia al tener deudas

León, Gto

No fue secuestrado el joven desaparecido en León, se aisló de familiares y amigos debido a que tenía diversas deudas de las que no quería que ellos se enteraran, esto dio a conocer el procurador de Justicia del Estado de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre en rueda de prensa por el Grupo de Coordinación estatal.

Rafael Cardoso Velázquez de 26 años de edad, residente de la ciudad de León, había perdido contacto con sus familiares desde el pasado 30 de enero, por lo que reportaron su desaparición a las autoridades el jueves por la noche.

Apareció maniatado pero sin lesiones en la carretera Silao-León, por lo que luego de una revisión médica, elementos de Policía lo llevaron a declarar ante el Ministerio Público.

El titular de la PGJE explicó que el joven dio versión a los oficiales de Policía que lo atendieron, en haber sido secuestrado, sin embargo, en su declaración oficial explicó la razón de su aislamiento voluntario, el cual no tuvo nada que ver con actos delictivos o violentos.

“Se ausentó de la ciudad de León por una serie de deudas de diferente índole, lo cual también se pudo corroborar a través de la investigación. Cuando se nos informa que se encuentra en la ciudad de Silao, se acudió con él y había dado una versión a los policías de que había estados secuestrado, de que había estado maniatado”, explicó Carlos Zamarripa.

Y continuó, “Lo llevan a la Cruz Roja en la cual se tuvo evidencia que no tenía absolutamente ningún tipo de lesión ni de indicio de que hubiera estado lesionado (…) La no localización de esta persona desde luego no medió ningún acto ilícito de por medio”.

Agregó que en su declaración, el joven no precisó sobre el lugar donde estuvo los últimos 8 días, por lo que agentes de investigación todavía corroboran las versiones que dio respecto a lo sitios en los que decidió incomunicarse.