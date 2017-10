Crece conciencia sobre los derechos humanos

León, Gto

Un día como hoy pero de 1992, el Congreso del Estado de Guanajuato aprobó la "Ley que crea la Procuraduría de los Derechos Humanos para el Estado de Guanajuato", misma que inició sus labores el 3 de mayo de 1993. A 25 años de su creación, su actual titular, José Raúl Montero de Alba, destaca el crecimiento que ha tenido la confianza hacia el organismo puesto que de 2015 a 2016 se incrementó en 54 por ciento el número de personas atendidas.

A punto de cumplir un año al frente, Montero de Alba dijo en entrevista para MILENIO que se han registrado 859 expedientes de queja, de los que se han derivado 300 recomendaciones, mismas que tienen un 93 por ciento de cumplimiento

Las direcciones de Seguridad Pública siguen siendo las que más quejas tienen en violaciones como ejercicio indebido del derecho y detenciones arbitrarias y lesiones, las policías de Irapuato, León y Celaya son las que más quejas registran.

Tienes poco en la Procuraduría de los Derechos Humanos, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo te has sentido?

Antes que nada es un gran honor y un orgullo a título personal ser el titular de la Procuraduría de los Derechos Humanos en el estado de Guanajuato.

El 24 de noviembre cumplo un año, prácticamente ya llevamos 10 meses de gestión.

Me he sentido contento, satisfecho con mucho trabajo.

¿De dónde nace esa inquietud de tu parte por estar al frente de la Procuraduría? ¿Por qué querer ser procurador de los Derechos Humanos?

Dentro mi vocación, que soy abogado, me he inclinado por las áreas administrativas, por el servicio público, me gusta el servir, tengo la vocación y creo que para ser un servidor público hay que estar comprometido con la necesidad y preocupación de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de ser un factor de cambio en la trinchera en que uno se encuentre.

En el tema de las recomendaciones ¿cómo estamos?

En lo que va del año, hemos abierto 859 expedientes de queja, de los cuales hemos emitido aproximadamente 300 puntos resolutivos de recomendaciones, la Dirección de Seguridad Pública viene siendo históricamente el rubro en el cual nosotros tenemos más quejas.

El municipio de León tiene mayor número de quejas con 69 luego Irapuato y Celaya y en los puntos recomendatorios está Irapuato, León y Celaya de ese mismo rubro.

Siempre hablamos de lo que sube, pero supongo que ¿hay alguna violación a derechos humanos que vaya a la baja?

El ejercicio indebido de su propio derecho ha bajado 74 por ciento. Voy hablar de estadísticas del 2012 al 2016. Ha bajado un 74 por ciento, detención arbitraria un 54 por ciento, estadísticamente en porcentaje hablando si fueron 550 en el 2012.

Ahorita vamos en 179 expedientes, entonces ha bajado, que es lo que ayuda a eso a la capacitación.

¿Hay más conciencia en el tema de los derechos de los derechos humanos?

Tenemos un ejercicio del año pasado comparado al 2015 al 2016.

Hubo un 54 por ciento, de más personas que acudieron a pedir los servicios de la Procuraduría y eso ¿qué significa? Es parte como todo, es un organismo que va cumplir 25 años, es un organismo que hay que trabajar todos los días para crear la confianza de las personas, de que si van a derechos humanos se va atender y se va resolver lo que están pidiendo.

¿Qué nivel de corrección por parte de la autoridad hay a las recomendaciones?

De estas casi 300 recomendaciones que hemos emitido, entender que hay algunas que se firmaron últimamente y que no hemos tenido respuesta porque están a tiempo, tenemos un 93 por ciento de cumplimiento y eso parte de complemento, la aceptación de las acciones que la autoridad hace ahí llevamos un 75 por ciento.

Cuando dicen, “si la regué”.

No dicen. Sí acepto la recomendación, no tengo una que me diga que no la acepta, también hay que reconocer y es parte de lo que tengo que tener el acercamiento con las autoridades y explicar cuál es el papel de la oficina, de la Procuraduría.

Nosotros no queremos estigmatizar, no queremos que nos vean como el enemigo, somos una institución aliada.

Finalmente, ¿qué viene para la Procuraduría? ¿Qué proyectos tienen?

Tenemos muchos, el plan de trabajo del 2016 a 2020.

Tenemos un programa de 3.0 acciones, son acciones que en términos generales pues son pocas pero es mucho trabajo, mucha dedicación y mucho compromiso de fortalecimiento.

Tenemos que estar más cerca de las y los guanajuatenses, tenemos que implementar las nuevas tecnologías de la información para poder llevar a cabo mayor capacitación, difusión de lo que son los derechos humanos, tenemos que estar presente y que se sientan las personas más cercanas.

Queremos que acudan más personas a nuestras oficinas para brindar mayor atención y no necesariamente deben ser de quejas sino que les nazca el interés de ser mejores personas y que conozcan el tema de los derechos humanos para como sociedad poder dar un cambio y ser mas humanos, más sensibles a las necesidades actuales de esta sociedad que necesita trabajo, esfuerzo y dedicación.