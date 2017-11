Dengue mata a 4 guanajuatenses: Secretaría de Salud

Guanajuato, Gto.

El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Alberto Díaz Martínez, reconoció que el dengue ha provocado el fallecimiento de 4 personas y se investiga el deceso de 10 personas más, que se sospecha podrían haber muerto a causa del padecimiento.

También confirmó ante alrededor de 20 legisladores de todas las fuerzas políticas que asistieron a su comparecencia, que en la entidad hay 3 mil 118 personas contagiadas de dengue y 15 mil están en consideración de probables, por lo que de ahora en adelante el combate contra el mosco transmisor de esta enfermedad, será permanente y no solo algunos meses del año, porque el insecto también transmite otras enfermedades.

“Ahora lo vamos a hacer de manera permanente, así es como tenemos estructuradas las brigadas y todos los componentes de brigadas de vectores, porque no solo es el tema de dengue, sino también zika y chikungunya o dengue tipo II, III o IV, eso está latente”, advirtió.

En su defensa, afirmó que ellos comenzaron la campaña de prevención en abril en la Velaria, en León y no en septiembre como se maneja, sin embargo no hubo resultados de ese arranque y ahora “para nosotros es el reto de que esto no vuelva a pasar, lo asumimos con responsabilidad y no volverá a pasar”, insistió.

En cuanto a los responsables de que esto esté ocurriendo el secretario repartió culpas y dijo que tendrán “que buscar en todos los niveles, porque esto no es tarea de una sola persona”.

Los principales cuestionamientos de los diputados, varios de ellos reiterados, fueron en el sentido de por qué no se ha decretado una alerta sanitaria y porque se comenzó a actuar tarde.

El secretario subrayó que la situación que está enfrentando la entidad en materia de dengue se debió a que se alinearon todos los factores, “así es como se comporta la salud individual y también de la comunidad”.

Reconoció que la situación que vive la entidad “es inusitada y nunca se había presentado, es un tema muy complejo y en el que “siempre hemos estado en alerta”

La presidenta de la Comisión de Salud, Sagrario Villegas Grimaldo, fungió como moderadora de la comparecencia en la que cada legislador tuvo la oportunidad de hacer uno o varios cuestionamientos, que fueron respondidos por el funcionario o por sus colaboradores.

Cabe señalar que el secretario, llegó acompañado del jefe de la Jurisdicción Sanitaria de León, la directora del laboratorio de Salud Pública, la jefa del departamento de Epidemiología, el director de Protección contra Riesgos Sanitarios y los delegados del IMSS y del ISSSTE, Sergio Santibáñez Vázquez y Cándido Pérez Verduzco, respectivamente.

FAMILIARES DE FALLECIDA, PIDEN EXPLICACIONES.

A la comparecencia del Secretario de Salud en el Congreso, llegaron familiares de una mujer embarazada que tendría gemelos, del municipio de Acámbaro que falleció el 5 de octubre, presuntamente por causa de dengue.

La hermana de la fallecida y la madre, explicaron que la tuvieron en el hospital de Acámbaro dándole paracetamol y aplicando lienzos de agua fría para combatir la fiebre hasta que la trasladaron a un hospital de Irapuato

“Esperaron 5 días antes de llevarla a Irapuato, ellos sabían que mi hermana estaba embarazada y corría muchos riesgos… y hasta que la vieron muy mal la llevaron”,

Las familiares aseguraron que una doctora les dijo que había sido dengue, la causa de la muerte, aunque en el acta de defunción se anotaron otras causas.

El secretario de salud se reunió con ellas al final de la comparecencia.