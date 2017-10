Solo dan paracetamol a enfermos de dengue

León, Gto

Para el señor Luis Antonio Barajas padecer dengue ha sido una de las experiencias más complicadas de su vida, el hombre presentó síntomas el día de ayer por lo cual acudió desde las 7:00 am al Centro de Salud más cercano y no fue sino hasta las 12 del medio día cuando fue atendido y diagnosticado con dengue.

"Estoy aquí desde las siete de la mañana y aún no me resuelven nada, solo me han dado puro paracetamol y me dijeron que me esperara para ver que más me iban a hacer pero ya son casi las doce y sigo aquí esperando con los síntomas del dengue", aseguró el enfermo.

Dolor de cabeza, alteración de los sentidos, dolor de cuerpo, cuerpo cortado, debilidad y una fiebre muy fuerte son algunos de los síntomas que presenta Luis Antonio y los cuales están relacionados con el virus del dengue.

El hombre de oficio pintor, señala que tuvo que interrumpir sus actividades de trabajo para poder asistir al centro de salud a que lo atendieran, pues los dolores ya se habían incrementado en gran medida, tanto que casi no podía estar de píe por mucho tiempo.

"Ya había escuchado yo que había mucho dengue pero me trataba de cuidar y a mi familia de que no nos picaran los mosquitos, incluso uno que está conmigo en el trabajo con nosotros también le dio y si duro también igual bastante tiempo con el dolor de cabeza y la fiebre", dijo Antonio Barajas.

Al termino de su visita al Centro de Salud de la colonia Lomas de Guadalupe, indicó que efectivamente le diagnosticaron esta enfermedad, también dijo que le dieron una plática orientadora de lo que era el virus del dengue y cómo prevenirlo y lo dotaron con algunos medicamentos como paracetamol, para contrarrestar esta enfermedad "tendré que ir a pedir permiso al patrón para que me dé chanza de faltar porque de plano no tengo fuerzas para nada", concluyó.

Los familiares de don Luis, señalan que en la zona de Lomas de Guadalupe hay muchas más personas que se encuentran enfermas con dengue, incluso muchas de ellas han optado por utilizar las sillas de ruedas al no poder caminar pero tampoco pueden estar tanto tiempo en cama.