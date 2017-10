Pide Fox prever crisis internacionales que afecten en México

León, Gto

Durante la 94 la Asamblea de Convención Nacional de Contadores, el ex presidente de México, Vicente Fox Quesada pidió prever las crisis que suceden a nivel internacional que afectan a México.

Fox Quezada, nombró tres pilares importantes para la prevención de diferentes situaciones que afectan a otras naciones y que esto no suceda en México, tratándose de democracia, migración y el respeto a los derechos humanos.

Hizo un llamado a que la nación se reinvente en el 2018 para buscar un líder que pueda resolver los problemas que afectan a nuestro país.

Enfatizó que el próximo líder no puede ser Andrés Manuel López Obrador, por que "México no está para experimentar", señaló el ex mandatario.