Crimen ofrecía huachicol para las unidades del SIT

León, Gto.

El presidente de los Transportistas, Daniel Villaseñor negó que unidades del transporte utilicen hidrocarburo ilegal para su funcionamiento, aunque confirmó que durante un tiempo recibió la oferta para adquirir hidrocarburo proveniente de huachicoleros.

A raíz de esta situación refirió que los concesionarios de las líneas del transporte público, firmaron un acuerdo para no caer en la tentación de comprar este tipo de hidrocarburo, que quizá puede ser a costo bajo pero el riesgo es demasiado grande.

“No, contundentemente te puedo decir que no, fíjate que hace un año y medio platicábamos entre todo los presidentes que algunos de ellos y de nosotros en alguna ocasión nos llegaron hablar a nuestros celulares y había esta oferta, todos nos unimos, hablamos del tema e hicimos un pacto, firmamos un convenio en donde por ningún motivo aceptaríamos este tipo de ofertas y compras”, mencionó.

TE RECOMENDAMOS: Además del robo de hidrocarburo es la delincuencia organizada: Valadez

Agregó que desde entonces se ha continuado con este precisamente porque están convencidos de que no pueden coadyuvar con la delincuencia, ya que quien compra también está siendo cómplice dé las personas que se dedican a su distribución.

“Estamos convencidos de que no podemos coadyuvar con la delincuencia, quien compra también está siendo cómplice dé, entonces no podemos hacer eso, y no es nuestra intención hacerlo, independientemente de cómo estén los hidrocarburos y los precios oficiales, sé que hay la tentación grande, sin embargo valoramos eso y el riesgo que es demasiado grande por este tipo de prácticas”, dijo.

TE RECOMENDAMOS: Pide Aguirre Fonseca investigar actores en robo de hidrocarburo

Paralelo a ello refirió que se está en el trámite para importar diesel de Estados Unidos, que optimizarán el funcionamiento de las unidades, debido a que el Diesel que hay en nuestro país no es de la mejor calidad.

“Todavía hasta este momento es en nuestro país, estamos en trámite para importar diesel de Estados Unidos, como te lo comenté en algún momento las unidades el aceuro 5 requieren de una gran calidad, misma que no se encuentra en México desgraciadamente, para hacer esto tendríamos que importarlo”, puntualizó.