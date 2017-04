La Coparmex pide "ir hasta el fondo"

León, Gto

Líderes empresariales de León coincidieron en que la Contraloría Municipal debe deslindar responsabilidades y llegar hasta las últimas consecuencias en cuanto a la firma de contratos municipales, como en el caso de la comparecencia a la que fue citada ayer la ex alcaldesa de León, Bárbara Botello Santibáñez, derivada de una investigación que realizó la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) en torno a los procesos de licitación para el servicio de recolección de basura en León.

“Está muy bien que la Contraloría pida cuentas a las autoridades que firman contratos, sobre todo contratos tan polémicos. Contratos en los cuales es evidente que el sobrecosto que implicó un contrato contra el otro es mucho mayor… Y sin duda para la ciudadanía es importante que haya transparencia, que nos expliquen cuáles fueron las bases por las cuáles se tomó la decisión de cambiar la concesión”, dijo al respecto el Ingeniero Jorge Ramírez, presidente de la Coparmex León.

Agregó que hasta el momento en la ciudad no se realiza un correcto manejo de la basura que genera la ciudadanía, por lo que enfatizó que es necesario aprender de otros países que sí lo llevan a cabo.

“Hoy no estamos trabajando más ecológicamente, no estamos reciclando la basura, no se separa ni siquiera la basura y parece que es básicamente lo mismo, pero es evidente que estamos pagando más caro el servicio los leoneses. Creo que hace falta generar una cultura del manejo de la basura, que se ha venido manejando como un desecho, pero puede tener otros usos, como la generación de energía y el reciclado. Estamos muy retrasados en ese sentido y hay que aprender de otros países”, dijo Jorge Ramírez.

“Es importante revisar el proceso de recolección pero más el del tratamiento que se debe dar a la basura ya que la ciudad sigue en crecimiento y no podemos descuidar este tema tan importante”, dijo.

Respecto al tema de la comparecencia de la ex alcaldesa Bárbara Botello, comentó que “si hay algo que imputar con las pruebas correspondientes se aplique el peso de la ley y si no, ya que se siga con lo que corresponde”.