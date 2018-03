Contraloría pide a cabildo finquen responsabilidades a barbaristas

León, Gto

La Contraloría Municipal de León turnó cinco procedimientos de responsabilidad administrativa a la Secretaría del Ayuntamiento para que entregue al cabildo los expedientes y sean ellos quienes finquen responsabilidades a tres ex funcionarios de la pasada administración.



Se trata de Manuel Mora, ex director de Comunicación; J. Cruz Hernández, ex director de Desarrollo Institucional; así como de José Martínez, ex director de Obra Pública, quienes son señalados por irregularidades en contratos, pago de facturas y gratificaciones.



De acuerdo a lo expuesto por el Secretario del Ayuntamiento, Felipe de Jesús López Gómez, al ex director de Comunicación Social se le atribuyen dos procedimientos; el primero por haber contratado los servicios de la empresa Mango Multimedia para la elaboración de estrategias de comunicación social en los meses de abril, mayo y junio sin que se formalizara o suscribiera dicho contrato; mientras que el segundo por haber autorizado el pago de facturas.



“El Ayuntamiento acaba de acordar la remisión de estos cinco expedientes a las Comisiones Unidas de Contraloría y Gobierno para que analicen y se estructure un proyecto de resolución… Exclusivamente sanciones administrativas”, refirió.



En tanto, al ex titular de Obra Pública se le atribuye un procedimiento referente a dar por terminado el 14 de febrero del 2014 un contrato de obra con la empresa constructora Rincón Bajío S.A cuando procedía la revisión administrativa por causas imputables al contrato.



Al ex director de Desarrollo Institucional se le vinculan dos procesos, el primero por haber autorizado el pago de diversas facturas que suman la cantidad de 10 mil 367 pesos, en donde se incluyen conceptos de otros consumos que nos son considerados como gasto.



Además, se le atribuye el haber autorizado el pago por concepto de gratificaciones a 144 trabajadores de la dependencia de Desarrollo Institucional.