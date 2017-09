Incrementan consumos no reconocidos en tarjetas en Gto

León, Gto

La delegación Guanajuato de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), reconoció que va en incremento la incidencia de usuarios que reclaman problemas con dinero electrónico en sus distintas vertientes. Los mismos cargos no reconocidos de faltante a la hora de hacer retiros en los cajeros automáticos.

Entrevistado por Milenio, el subdelegado de Condusef, Víctor Manuel Uribe Flores, detalló que las quejas ciudadanas han incrementado en la delegación “desgraciadamente seguimos con la incidencia de usuarios que vienen a reclamar por cargos indebidos”.

Informó que de los cinco productos más reclamados en la delegación estatal, dos tienen que ver con dinero plástico “reclamaciones por tarjeta de crédito donde se ven los cobros no reconocidos y otros, estamos hablando que al cierre de junio son 923 quejas mientras por tarjeta de debido con 549” donde se ubican algunas quejas por que los cajeros ATM (Automated Teller Machine por sus siglas en inglés) no entregan la cantidad de efectivo que solicitó el usuario o simplemente no se los entrega.

En la mayoría de los casos, mencionó el subdelegado de la Condusef, se han reportado conciliaciones en las que se han favorecido a los usuarios tras comprobar que, en efecto, ocurrieron condiciones ajenas en el uso de dinero electrónico.

De manera particular, en Guanajuato se han reportado 158 quejas este año de usuarios que, tras acudir a un cajero ATM su solicitud de retiro no fue concluida o no fue atendida. El año pasado en el mismo período de enero a junio fueron 114.

En contraparte, quejas por consumos no reconocidos con tarjetas de crédito o débito ascienden a 731 en este año en comparación a 603 que se reportaron el año pasado.

Víctor Manuel Uribe Flores dijo que “la Condusef emite recomendaciones para que el público usuario de los servicios de cajeros electrónicos o bien pagan con plástico, no sean afectados en su patrimonio por estas situaciones.