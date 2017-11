Antes de demandar, que cumplan con ley: Condusef

León, Gto

El titular de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario di Costanzo, dijo a los representantes de las cuatro cajas de ahorro que en lugar de demandar, deberían atender los lineamientos que les permita regularizarse para que operen de manera autorizada.

“Yo creo que lo que habría que hacer en lugar de denunciar a la Condusef, es tratar de cumplir con estos ordenamientos para que dejen de estar en el estatus en el que fueron colocados”, respondió al destacar que de haber demanda se responderá a éstas con las atribuciones que marca la ley.

Milenio dio a conocer que el presidente de Alianza Cooperativista Nacional (Alcona) y la de Federación Bajío de Cooperativas, Rafael Martínez Ponce, adelantó que cuatro cajas de ahorro que están bajo su representación demandarían y exigirían la destitución del funcionario federal, por haber dado a conocer una lista con instituciones que según él están a punto de la quiebra.

Según la Condusef, de las cuatro cajas de ahorro, solo dos, en este caso: Caja Popular Independencia y Caja Popular Santa Cruz, tienen información registrada en el Fideicomiso Fondo de Supervisión Auxiliar de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Protección a sus Ahorradores (Focoop), pero no permitieron ser evaluadas.

Las dos restantes, Caja Estación Joaquín Guanajuato y Caja de Ahorro Dinámica, ni siquiera están registradas ante Focoop.

El funcionario federal subrayó que al tratarse de una caja de ahorro no autorizada para captar, de recibir una queja por parte de un usuario, la Condusef no puede proceder ni darle seguimiento a la misma.

“No podríamos proceder en virtud de que no están autorizadas, luego entonces, ese es el riesgo precisamente en el que correría un usuario, que además en el caso de cajas de ahorro son socios, a mí lo que no me gustaría es que algún usuario se hiciera socio de esta caja de ahorro y luego peligrara su patrimonio que es precisamente una de las cosas que cuida la Condusef”, explicó.

Mario di Costanzo reiteró que el estatus o clasificación de estas sociedades de ahorro, lo define el Focoop y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y entre sus atribuciones esta informar a los usuarios, pues el nombre de la institución que preside es muy claro.

“No estamos haciendo nada que vaya contra las disposiciones y el marco legal”, destacó al referir que el hecho de que los casos de las cajas de ahorro, antes citadas, estén en tribunales, evidentemente refleja que hay algún tema que obedece al cumplimiento de la regulación establecida por la Focoop y la CNBV.

Sin embargo, comentó que han sido cautelosos en no satanizar al sector que representa la caja de ahorro, pues se contribuye a la inclusión financiera, pero siempre y cuando se actúe de manera informada sobre su estatus.

“La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, lo que nosotros buscamos a través de este micrositio, desde hace más de dos años es dando a conocer el estatus de todas las cajas de ahorro; en este caso lo que estamos señalando y reportando en plataformas es que estas cajas no tienen autorización para captar recursos, en virtud de que no han concluido sus registros, no se registraron o bien no fueron aprobados por el Focoop y la propia Comisión Nacional Bancaria y de Valores” dijo.

Afirmó que las atribuciones que le marca la ley a la Condusef son en aras de proteger al usuario, cuyo recurso estaría en riesgo de ser depositado en estas sociedades de ahorro sin autorización.

“Si me llama la atención que sean estas cuatro cajas que de acuerdo a lo que se comenta están impedidas para captar, existen otras 757cajas las que operando cada quien en sus diferentes definiciones, la Condusef ha sido una de las entidades más ha trabajado con cajas de ahorro supervisadas, autorizadas en beneficio de la inclusión financiera”, señaló Di Costanzo.

El funcionario dijo que con las cajas de ahorro se evalúan los productos financieros, se trata de mejorar la atención y la transparencia en sus labores con el propósito de proteger, alertar e informar al usuario, lo que subrayó no está en contra de la ley.

Agregó que no es la primera vez que se difunde esta información sobre las sociedades de ahorro, pues hace tres años se recurrió a una campaña en los consulados, para que los migrantes que enviaran remesas a sus familias, lo hicieran de manera segura.