Tras el sismo, se suspenden reuniones para presa Zapotillo

Guanajuato, Gto.

El gobernador Miguel Márquez Márquez, informó que no hay avances en el tema del Zapotillo porque la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), suspendió las reuniones ante la urgencia para rehabilitar el abasto de agua en las zonas afectadas por los sismos que se registraron en varios estados del país hace menos de un mes.

Aunque confió en que en las próximas semanas se pueda reactivar el seguimiento de la edificación de esta presa que vendría a solucionar el abasto para la ciudad de León, reconoció que no hay fecha tentativa para alguna reunión.

“En el tema de la presa de El Zapotillo, no he podido sentarme ahorita con Roberto (Ramírez de la Parra, director general de la Comisión Nacional del Agua) y lo entiendo, están metidos de lleno en el tema de la reconstrucción en los estados donde se registraron los sismos y no he podido tener un acercamiento con él”.

Márquez confió en que los próximos días, se puedan sentar con el titular de la Comisión nacional y avanzar en el tema.

“No es que se haya dejado de lado el tema; entiendo que ahorita los traen muy ocupado porque tras un sismo una de las cosas que tienen que reestablecerse de manera inmediata es el agua, entonces está metido de lleno, pero creo que en los próximos días habrá la oportunidad de platicar con él en el tema Zapotillo”.

Anuncia nuevo parque industrial para León.

El gobernador Miguel Márquez Márquez informó que Guanajuato cuenta con más de 2 mil hectáreas de tierras concentradas en 22 parques industriales, que se han edificado en los últimos años y anunció que viene otro parte para León, aunque no precisó en qué parte del municipio.

Señaló que el gobierno de Héctor López Santillana dará detalles de la ubicación y las características del parque, además indicó que la entidad cuenta con una cartera de alrededor de alrededor de 100 empresas interesadas en invertir en la entidad.

“Creo que Guanajuato, sigue en franco crecimiento y hay que seguirle apostando a la educación y la capacitación”, señaló.

“Ya llevamos 22 parques industriales nuevos, más de 2 mil hectáreas son las que tenemos disponibles para empresas y no nada más en el corredor industrial sino fuera del mismo y creo que vamos a cerrar con unos 23 parques; ahí viene uno nuevo para León, pero ya más parques, será complicado, podría darse pero es complicado”.

El mandatario advirtió que si siguen construyendo estos espacios para la industria se podría caer en la sobreoferta en la que podría decaer la rentabilidad de un parque industrial; sin embargo dijo que ellos no restringen si hay municipios que quieren impulsar esos proyectos.