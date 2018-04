Se 'equivoca' presidente de la Feria por $45 millones

León, Gto.

El presidente del Patronato de la Feria de León, Gabriel Pérez Navarro, dijo en su comparecencia en sesión del Ayuntamiento que se “equivocó” al dar una cifra “inexacta” en una declaración que hizo a MILENIO en donde señalaba que se destinaban 60 millones de pesos a espectáculos internacionales.

“Quizá yo pude haber dado una cifra no exacta de tantas cifras que maneja la Feria y en el mismo informe de resultados que les acabo de presentar viene una cifra de 60 millones de pesos o casi 60 millones de pesos ahí involucra todo lo que son los espectáculos, renta del equipo y más rubros y dentro de esos rubros viene el costo de los shows”, señaló Pérez Navarro.

MILENIO comprobó que La Feria de León solo destinó 15 millones pesos aproximadamente para los espectáculos internacionales, 45 millones menos de lo que declaró Pérez Navarro a principios del año.

Pérez Navarro compareció en sesión de Ayuntamiento para dar los resultados de la más reciente edición de la Feria de León, derivado de cuestionamientos realizados por el regidor del Partido Verde Ecologista de México, Gerardo Fernández.

De hecho Pérez Navarro dijo que no recuerda cuándo hizo tales declaraciones frente a la cámara de MILENIO y las negó.

"No, a ver no me acuerdo compañero, la verdad es que estaría mintiendo si lo dije o no, la verdad es que no me acuerdo y por eso ahorita cabe el espacio para aclarar las dudas".

Sin embargo, a principios de año cuando se le preguntó sobre el costo que tendría el evento de La Feria de León, dijo: "La Feria tiene un presupuesto de más de 120 millones de pesos de los cuales más de 60 millones se destinan en espectáculos internacionales y los otros 60 millones se dan en un subsidio al museo de Ciencias Explora y se mantiene el Parque".

Incluso había señalado que la otra mitad se destina a un subsidio para el Parque Explora, sin embargo en entrevistas por separado, tanto el presidente del patronato, el director de la Feria y el director de Explora manejaron cifras muy diferentes a lo que dijo Pérez Navarro en su declaración.

En la misma sesión de Ayuntamiento se le cuestionó acerca de otros temas como no haber acatados las recomendaciones para evitar detonar pirotecnia en días en los que se registraba calidad del aire no satisfactoria y pidieron que en el futuro se pueda sustituir por otro espectáculo.

El regidor Jesús Vázquez García señaló que antes de que se puedan hacer otro tipo de contratos para ediciones futuras se tienen que hacer mesas de trabajo con el consejo de la Feria y el Ayuntamiento, sin embargo dicha propuesta quedó en el aire ya que el alcalde interino Luis Ernesto Ayala Torres señaló que es preferible que el Patronato de la Feria sea el que tome la iniciativa.

