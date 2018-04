Dictaminarán caso de niño violentado

León, Gto.

La próxima semana la Contraloría Municipal de León estará concluyendo la investigación que inició al supervisor del área de Comercio y Consumo que se ve en un video que circuló en redes sociales agrediendo a un niño comerciante en la calle 20 de Enero de la zona peatonal de León.

El director de Comercio y Consumo, Fabricio Ibarra Rocha, explicó que ya se aportaron los elementos que les requirió la Contraloría, por lo que el próximo lunes se reunirá con el contralor Esteban Ramírez Sánchez, quien le presentará si hubo alguna irregularidad.

“La investigación, te puedo asegurar fue muy profunda por parte de la Contraloría y nosotros como dirección de Comercio y Consumo desde luego que colaboramos en todo lo necesario para proporcionar las cosas que se nos solicitaba”, mencionó el Director de Comercio.

Derivado de ello, Ibarra Rocha explicó que se tomarán las medidas pertinentes contra el supervisor del área de Comercio y Consumo, quien hasta la fecha continúa laborando de manera normal en lo que se desahoga la investigación.

“Sí, todavía está aquí, de hecho yo estoy esperando a que me entreguen la información, el resultado de la misma y ya me dijeron que tienen prácticamente todo, yo de mi parte entregué todo lo que me pidieron y estoy esperando lo que ellos nos determinen… Yo estaré con la contraloría el próximo lunes para ver qué día ya pueden darnos un resultado y darlo a conocer”, refirió.

Gerardo Fernández, regidor del partido Verde Ecologista de México, denunció mediante un video a través de su cuenta oficial de twitter acciones irregulares de inspectores de Comercio contra un niño que vendía productos cerca del bulevar Adolfo López Mateos.