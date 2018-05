GIFF va a Cannes; de los más importantes en el mundo

León, Gto.

El Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF), confirmó su participación en la 71 edición del Festival de Cannes, uno de los encuentros fílmicos más importantes del mundo que se celebrará del 8 al 17 de mayo.

Cineastas de Guanajuato y sus películas viajarán a Cannes impulsados por el GIFF. El Festival Internacional de Cine Guanajuato presentará en el prestigiado festival francés el programa especial de cortometrajes: The Most Unique of Mexican Stories, en el cuál se presentan los seis documentales que retratan la riqueza cultural del estado.

El programa de GIFF en Cannes: The Most Unique of Mexican Stories está conformado por los seis documentales del Concurso “Identidad y Pertenencia” de 2017, el cortometraje ganador del “Rally Universitario”, y dos cortometrajes que formaron parte de la Selección Oficial del GIFF en la pasada edición.

Cabe señalar que el GIFF fue uno de los primeros festivales en el mundo en llevar un programa especial de cortometrajes al Short Film Corner, programa que presenta desde hace 13 años.